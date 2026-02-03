Мерил Стрип сыграет певицу Джони Митчелл в новом фильме Кэмерона Кроу

Американская актриса Мерил Стрип сыграет главную роль в байопике о певице Джони Митчелл. Об этом написал The Guardian.
Фильм поставит режиссер Кэмерон Кроу, известный по фильмам «Почти знаменит» и «Ванильное небо». Ранее сообщалось, что роль Митчелл в юности могут исполнить Аня Тейлор-Джой или Аманда Сейфрид.
Кроу рассказывал о проекте еще в 2023 году. Тогда он говорил, что рассчитывает выпустить картину в 2026 году. Когда планируется релиз теперь, неясно.
По словам кинематографиста, лента представит жизнь Митчелл ее же собственными глазами. «Это жизнь Джони, показанная не через чью-то призму. Она будет показана через ее призму», — обещал Кроу.
Джони Митчелл — 11-кратная обладательница «Грэмми», которая входит в Зал славы рок-н-ролла с 1997 года. Ее считают одним из самых выдающихся авторов песен всех времен и, возможно, самой влиятельной женщиной-музыкантом конца XX века.
Карьера артистки началась в 60-х. Ее композиции исполняли Джуди Коллинз и Фрэнк Синатра. Митчелл долгое время сотрудничала с Бобом Диланом. Сама она записала 19 студийных альбомов. В ноябре 2025 года Митчелл исполнилось 82 года.