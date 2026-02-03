Шэрон Осборн хочет баллотироваться на пост мэра Бирмингема

Ранее Осборн уже намекала, что рассматривает для себя политическую карьеру. Телеведущая отмечала, что желание участвовать в выборах появилось у нее из‑за того, что она узнала об одном претенденте на место в городском совете Бирмингема. Он, как пояснила Шэрон, был ранее осужден за терроризм.