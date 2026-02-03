Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова
Сабрина Карпентер встречается с мужчиной из чипсов в рекламе Pringles к Супербоулу
В Школе-студии МХАТ проведут выборы ректора
Джош Д’Амаро назначен новым генеральным директором Disney
Катки стали самыми популярными местами Москвы в январе
В феврале школьные звонки заменят патриотическими песнями
Появился трейлер предстоящего сериала о Джоне Кеннеди-младшем и Кэролин Бессетт от Райана Мерфи
Российский союз туриндустрии: страны Персидского залива остаются драйвером роста турпотока в Россию
Исследование: газировка и фастфуд больше похожи на сигареты, чем на фрукты и овощи
Во Внуково и Шереметьево приняли меры для предотвращения побегов животных
Нив Кэмпбелл вернулась в роли Сидни Прескотт в тизере «Крика-7»
IKEA выпустила блютус-колонку в виде мыши
В Афганистане откроют факультет «пророческой медицины»
В Москве состоялась светская премьера лирической комедии «Встать на ноги»
Джессика Честейн и Крис Пайн снимутся в драме о #MeToo
Открыт прием заявок на премию «Жить вместе», которая поддерживает локальные сообщества
Pixar работала над мультфильмом «Прыгуны» 6 лет
Ярославский рынок в Москве реконструируют
Ночь с 2 на 3 февраля стала в Москве самой холодной с начала зимы
«Подписные издания» откроются в Москве
Фирменный стиль для обновленных «Крестов» разработает «Студия Артемия Лебедева»
США возобновили поставки украшений в Россию
Netflix проведет трансляцию первого с 2022 года концерта BTS
The Cure не смогли лично получить свои первые «Грэмми» из‑за похорон участника группы
Правительство РФ поддержало конфискацию домашних животных в случае жестокого обращения владельцев
Во Флориде игуаны начали падать с деревьев. Из‑за холода они впали в анабиоз
Джон Литгоу назвал взгляды Джоан Роулинг о транслюдях необъяснимыми
Джон Чо сыграет с Беном Стиллером и Джессикой Честейн в «The Off Weeks»

Шэрон Осборн хочет баллотироваться на пост мэра Бирмингема

Фото: Gilbert Flores/Getty Images

Телеведущая и музыкальный менеджер Шэрон Осборн, вдова рок-музыканта Оззи Осборна из Black Sabbath, подумывает о том, чтобы баллотироваться на пост мэра английского города Бирмингема. Об этом она сказала на красной дорожке «Грэмми».

Журналистка издания Billboard похвалила речь Осборн на одном из мероприятий, связанных с премией. В ответ Шэрон поблагодарила ее за комплимент и отметила, что навык публичных выступлений может ей пригодиться в будущем.

По словам Осборн, она всерьез думает о том, чтобы стать политиком. Шэрон не уточнила, какие шаги она уже предприняла, чтобы стать главой Бирмингема. Также она не рассказала о причинах, почему она хотела бы стать мэром.

Ранее Осборн уже намекала, что рассматривает для себя политическую карьеру. Телеведущая отмечала, что желание участвовать в выборах появилось у нее из‑за того, что она узнала об одном претенденте на место в городском совете Бирмингема. Он, как пояснила Шэрон, был ранее осужден за терроризм.

Речь шла о мужчине по имени Шахид Батт. В 1999 года его приговорили к пяти годам тюрьмы. Батт утверждал, что он был «ложно осужден», а дело против него сфабриковали. Он настаивает на своей невиновности.

В настоящее время мэром Бирмингема выступает Зафар Икбал. Он приступил к своим обязанностям в мае. В июле политик присутствовал на публичной похоронной процессии, которая прошла в городе после смерти Оззи Осборна.

