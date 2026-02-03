Шэрон Осборн хочет баллотироваться на пост мэра Бирмингема

Телеведущая и музыкальный менеджер Шэрон Осборн, вдова рок-музыканта Оззи Осборна из Black Sabbath, подумывает о том, чтобы баллотироваться на пост мэра английского города Бирмингема. Об этом она сказала на красной дорожке «Грэмми».
Журналистка издания Billboard похвалила речь Осборн на одном из мероприятий, связанных с премией. В ответ Шэрон поблагодарила ее за комплимент и отметила, что навык публичных выступлений может ей пригодиться в будущем.
По словам Осборн, она всерьез думает о том, чтобы стать политиком. Шэрон не уточнила, какие шаги она уже предприняла, чтобы стать главой Бирмингема. Также она не рассказала о причинах, почему она хотела бы стать мэром.
Ранее Осборн уже намекала, что рассматривает для себя политическую карьеру. Телеведущая отмечала, что желание участвовать в выборах появилось у нее из‑за того, что она узнала об одном претенденте на место в городском совете Бирмингема. Он, как пояснила Шэрон, был ранее осужден за терроризм.
Речь шла о мужчине по имени Шахид Батт. В 1999 года его приговорили к пяти годам тюрьмы. Батт утверждал, что он был «ложно осужден», а дело против него сфабриковали. Он настаивает на своей невиновности.
В настоящее время мэром Бирмингема выступает Зафар Икбал. Он приступил к своим обязанностям в мае. В июле политик присутствовал на публичной похоронной процессии, которая прошла в городе после смерти Оззи Осборна.