Сабрина Карпентер встречается с мужчиной из чипсов в рекламе Pringles к Супербоулу

Бренд Pringles выпустил рекламный ролик к Супербоулу. В 30-секундном видео певица Сабрина Карпентер заводит роман с мужчиной, полностью состоящим из чипсов.
Сначала исполнительница говорит, что ей нужен не мальчик, а мужчина, — после чего начинает ходить на свидания с мужчиной из Pringles. В одной из сцен они сидят в ресторане, а человек из чипсов кормит Карпентер тирамису.
Руководство Pringles рассказало изданию Variety, что рассматривало Карпентер на главную роль с самого начала разработки концепции. «Одна из вещей, которую мы всегда стараемся обеспечить, работая со знаменитостями, — это их искренняя любовь к ролику. <…> Я не хотела слишком углубляться во что-то, что может не заинтересовать саму знаменитость», — говорит Диана Сейлер, старший директор по закускам Mars.
Сейлер также подчеркнула: «На мой взгляд, худшее, что может случиться с рекламодателем на Супербоуле, — это если аудитория запомнит вашу знаменитость, вашу песню или вашу рекламную концепцию, но не ваш бренд». Она отметила, что NBC запрашивала от 7 до 10 миллионов долларов за 30 секунд эфирного времени, поэтому такая реклама всегда сопряжена с риском».