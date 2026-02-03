Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова
В Школе-студии МХАТ проведут выборы ректора

Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

В Школе-студии МХАТ проведут выборы ректора. До них исполняющим обязанности руководителя вуза будет Константин Богомолов, сообщил «Интерфакс».

Богомолова назначили и. о. ректора 24 января. О его назначении стало известно 23 января. Сразу после этого против кандидатуры режиссер выступили выпускники учебного заведения.

Артисты, в числе которых были Марьяна Спивак, Юлия Меньшова и Антон Шагин, призвали отменить назначение, поскольку оно «категорически нарушает традиции преемственности, существующие в Школе-студии».

Авторы обращения отметили, что все предыдущие ректоры ― Ефремов, Табаков, Смелянский, Золотовицкий ― «были корневыми мхатовцами» и именно они создали особенное духовное пространство Школы-студии.

Богомолов в ответ назвал критику его назначения «пустым переливанием из пустого в порожнее». По мнению режиссера, стоит думать не о происхождении, а об эффективности и тех проблемах, которые «стоят перед театральным образованием».

С 2013 года ректором Школы-студии МХАТ был Игорь Золотовицкий. Он умер 14 января 2026 года в возрасте 64 лет.

