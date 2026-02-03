Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова
Джош Д’Амаро назначен новым генеральным директором Disney

Иллюстрация: The Walt Disney Pictures

Компания The Walt Disney Company назначила Джоша Д’Амаро своим новым генеральным директором. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Д’Амаро вступит в должность 18 марта.

Одновременно была повышена Дана Уолден: она стала президентом и главным креативным директором Disney. До этого назначения Д’Амаро занимал пост председателя Disney Experiences, отвечающего за парки развлечений и круизы. Уолден же была сопредседателем Disney Entertainment.

О возможном досрочном уходе нынешнего генерального директора Disney Боба Айгера до истечения его контракта 31 декабря 2026 года в конце января сообщила The Wall Street Journal. По данным издания, Айгер выражал нежелание продолжать ежедневную рутину управления компанией и был разочарован внутренними конфликтами. Среди них — ситуация вокруг почти недельной приостановки шоу Джимми Киммела на канале ABC в сентябре 2025 года.

Айгер проработал в Disney в общей сложности более четырех десятилетий. Он занимал пост генерального директора с 2005 по 2020 год, а затем вернулся на эту должность в 2022 году.

