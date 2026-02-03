Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова
В феврале школьные звонки заменят патриотическими песнями

Фото: Сергей Киселев /Агентство «Москва»

В течение февраля в российских школах вместо традиционных звонков будут звучать патриотические песни, посвященные Дню защитника Отечества. Об этом сообщило Минпросвещения в телеграм-канале.

«Ребята услышат советские и современные песни о значимости подвига предков и важности защиты Родины», — говорится в сообщении Минпросвещения. В перечень вошли композиции «Защитники России», «На побывку едет молодой моряк», «Экипаж — одна семья» и «Я голосую за жизнь».

Выбор песен связан с тремя праздниками — Днем разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (2 февраля), Днем российской науки (8 февраля) и Днем защитника Отечества (23 февраля).

Ранее Минпросвещения предложило блокировать сайты с готовыми домашними заданиями. В ведомстве считают, что это повысит мотивацию учащихся. Запрет также затронет ответы к олимпиадам и решения к ЕГЭ и ОГЭ. Предполагается, что реализацией займется Роскомнадзор, который будет блокировать соответствующие интернет-ресурсы.

