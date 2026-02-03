Катки стали самыми популярными местами Москвы в январе

Ледовые катки заняли лидирующие позиции по посещаемости, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мостуризма.
По данным туристического сервиса Russpass, в январе абсолютным лидером по популярности стал каток на Царской набережной в музее-заповеднике «Коломенское». В числе наиболее востребованных также оказались катки на ВДНХ и в Парке Горького. Их пользователи искали в сервисе чаще всего.
Среди других популярных локаций в Russpass отметили центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ, выставку «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ, Пушкинский музей и ряд других городских пространств.
«Помимо анализа просмотров, сервис Russpass изучил и фактические продажи билетов. Лидером по этому показателю стал каток в музее-заповеднике „Коломенское“. Далее в рейтинге — каток перед аркой Главного входа в Парке Горького. Замыкает тройку объектов колесо обозрения „Солнце Москвы“», — рассказали в Мостуризме.
Недавно стало известно, что во всех районах Москвы этой зимой появятся бесплатные катки с пунктами проката и медпомощи. «Некоторые великие спортсмены начинали путь на скромных ледовых площадках в московских двориках. Мы продолжаем эту традицию и в ходе комплексного благоустройства создаем бесплатные катки в каждом районе», — сказал по этому поводу Сергей Собянин.