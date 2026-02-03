Исследование: газировка и фастфуд больше похожи на сигареты, чем на фрукты и овощи

Ультраобработанные продукты (УОП) имеют больше общего с сигаретами, чем с фруктами или овощами, и требуют гораздо более жесткого регулирования. К такому выводу пришли исследователи из Гарварда, Мичиганского университета и Университета Дьюка, сообщает The Guardian.
По мнению ученых, при производстве УОП, как и в случае с сигаретами, производители стараются «оптимизировать дозы» продуктов и скорость их воздействия на системы вознаграждения в организме.
Маркетинговые заявления на упаковках ― такие как «с низким содержанием жира» или «без сахара» ― авторы статьи называют «оздоровительным камуфляжем» («health washing»), который может затянуть регулирование. Они сравнивают это с рекламой сигаретных фильтров в 1950-е, которые подавались как защитные инновации.
Одна из авторов статьи, клинический психолог Эшли Гирхардт, специализирующаяся на зависимостях, рассказала, что пациенты нередко проводят такие же параллели: «Они говорят: “Я будто зависим от этого, меня тянет — я раньше курил сигареты, а теперь привычка та же, только это газировка и пончики. Я знаю, что это меня убивает; я хочу бросить, но не могу”».
По словам Гирхардт, дискуссия вокруг УОП укладывается в хорошо знакомый сценарий, связанный с зависимостями: «Сначала мы какое-то время перекладываем вину на самого человека и говорим: “ну, курите умеренно, пейте умеренно”, — а потом в итоге приходим к пониманию рычагов, с помощью которых индустрия может создавать продукты, способные по-настоящему “подсаживать” людей».
Согласно исследованию, УОП соответствуют критериям веществ, вызывающих зависимость: они могут приводить к компульсивному поведению, при этом их вред очевиден.
Психолог считает, что можно различать вредные УОП от других продуктов так же, как алкоголь от прочих напитков. Авторы предлагают извлечь уроки из регулирования табака, включая «судебные иски, ограничение рекламы и структурные меры».
По мнению профессора Мартина Уоррена из Института Квадрам, хотя параллели между УОП и табаком существуют, авторы рискуют «перегнуть палку» в сравнениях. Он считает важным выяснить, чем объясняется вред УОП: их составом или тем, что они вытесняют цельные продукты, богатые клетчаткой и другими полезными веществами. Уоррен также не уверен, что УОП, как и никотин, «внутренне аддиктивны в фармакологическом смысле». Возможно, такие продукты просто эксплуатируют привычки потребителей и удобство.