Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова
Российский союз туриндустрии: страны Персидского залива остаются драйвером роста турпотока в Россию
Во Внуково и Шереметьево приняли меры для предотвращения побегов животных
Нив Кэмпбелл вернулась в роли Сидни Прескотт в тизере «Крика 7»
IKEA выпустила блютус-колонку в виде мыши
В Афганистане откроют факультет «пророческой медицины»
В Москве состоялась светская премьера лирической комедии «Встать на ноги»
Джессика Честейн и Крис Пайн снимутся в драме о #MeToo
Открыт прием заявок на премию «Жить вместе», которая поддерживает локальные сообщества
Pixar работала над мультфильмом «Прыгуны» 6 лет
Ярославский рынок в Москве реконструируют
Ночь с 2 на 3 февраля стала в Москве самой холодной с начала зимы
«Подписные издания» откроются в Москве
Фирменный стиль для обновленных «Крестов» разработает «Студия Артемия Лебедева»
США возобновили поставки украшений в Россию
Netflix проведет трансляцию первого с 2022 года концерта BTS
The Cure не смогли лично получить свои первые «Грэмми» из‑за похорон участника группы
Правительство РФ поддержало конфискацию домашних животных в случае жестокого обращения владельцев
Во Флориде игуаны начали падать с деревьев. Из‑за холода они впали в анабиоз
Джон Литгоу назвал взгляды Джоан Роулинг о транслюдях необъяснимыми
Джон Чо сыграет с Беном Стиллером и Джессикой Честейн в «The Off Weeks»
Пенелопа Крус, Джуд Лоу и Киран Калкин снимутся в новом фильме Нэнси Майерс
«Почта России» начала отправлять посылки по номеру телефона
Тимоте Шаламе заявил, что заплатил огромную сумму денег, чтобы исполнить песни Боба Дилана в «SNL»
В Риме ввели платный вход к фонтану Треви, чтобы сократить поток туристов, бросающих монеты
Умер мексиканский актер Херардо Тарасена, известный по «Апокалипсису» и «Нарко»
В Уэльсе предлагают бесплатно пожить на острове взамен на подсчет редких птиц
Collider выбрал лучшие фэнтези-фильмы

Исследование: газировка и фастфуд больше похожи на сигареты, чем на фрукты и овощи

Фото: Mahbod Akhzami/Unsplash

Ультраобработанные продукты (УОП) имеют больше общего с сигаретами, чем с фруктами или овощами, и требуют гораздо более жесткого регулирования. К такому выводу пришли исследователи из Гарварда, Мичиганского университета и Университета Дьюка, сообщает The Guardian.

По мнению ученых, при производстве УОП, как и в случае с сигаретами, производители стараются «оптимизировать дозы» продуктов и скорость их воздействия на системы вознаграждения в организме. 

Маркетинговые заявления на упаковках ― такие как «с низким содержанием жира» или «без сахара» ― авторы статьи называют «оздоровительным камуфляжем» («health washing»), который может затянуть регулирование. Они сравнивают это с рекламой сигаретных фильтров в 1950-е, которые подавались как защитные инновации. 

Одна из авторов статьи, клинический психолог Эшли Гирхардт, специализирующаяся на зависимостях, рассказала, что пациенты нередко проводят такие же параллели: «Они говорят: “Я будто зависим от этого, меня тянет — я раньше курил сигареты, а теперь привычка та же, только это газировка и пончики. Я знаю, что это меня убивает; я хочу бросить, но не могу”».

По словам Гирхардт, дискуссия вокруг УОП укладывается в хорошо знакомый сценарий, связанный с зависимостями: «Сначала мы какое-то время перекладываем вину на самого человека и говорим: “ну, курите умеренно, пейте умеренно”, — а потом в итоге приходим к пониманию рычагов, с помощью которых индустрия может создавать продукты, способные по-настоящему “подсаживать” людей».

Согласно исследованию, УОП соответствуют критериям веществ, вызывающих зависимость: они могут приводить к компульсивному поведению, при этом их вред очевиден. 

Психолог считает, что можно различать вредные УОП от других продуктов так же, как алкоголь от прочих напитков. Авторы предлагают извлечь уроки из регулирования табака, включая «судебные иски, ограничение рекламы и структурные меры». 

По мнению профессора Мартина Уоррена из Института Квадрам, хотя параллели между УОП и табаком существуют, авторы рискуют «перегнуть палку» в сравнениях. Он считает важным выяснить, чем объясняется вред УОП: их составом или тем, что они вытесняют цельные продукты, богатые клетчаткой и другими полезными веществами. Уоррен также не уверен, что УОП, как и никотин, «внутренне аддиктивны в фармакологическом смысле». Возможно, такие продукты просто эксплуатируют привычки потребителей и удобство.

Расскажите друзьям