Нив Кэмпбелл вернулась в роли Сидни Прескотт в тизере «Крика 7»

Фото: Paramount Pictures

Paramount Pictures опубликовала новый тизер «Крика-7» — продолжения культовой франшизы. Премьера хоррора в мировом прокате назначена на 27 февраля.

В «Крик» возвращается Нив Кэмпбелл — актриса, исполнившая роль Сидни Прескотт в первых пяти фильмах серии. В шестой части она упоминалась, но не появлялась на экране.

В «Крике-7» ее героиня снова станет центральным персонажем. Однако на этот раз маньяк Призрачное лицо нацелится не на саму Сидни, а на ее дочь, роль которой исполнила Изабель Мей («1883»).

В картине также снялись Мейсон Гудинг, Жасмин Савой Браун и Кортни Кокс, уже известные поклонникам серии. Среди новых актеров — Джоэл МакХейл («Сообщество»), Итан Эмбри («Каникулы в Вегасе»), Марк Консуэлос («Ривердэйл»), Анна Кэмп («Идеальный голос») и Маккенна Грейс («Одаренная»).

Видео: Paramount Pictures

В режиссерское кресло впервые сел создатель и постоянный сценарист вселенной Кевин Уильямсон. Он сменил Кристофера Лэндона, который покинул проект в декабре 2023 года.

В августовском интервью Уильямсон говорил: «Подумайте, как сложно было бы решиться завести ребенка, если ты — Сидни Прескотт. А если бы все-таки завела — под каким стрессом и страхом тебе пришлось бы жить, ожидая, что прошлое вернется. Не хочу раскрывать все, но ее подход к родительству — это серьезный выбор и, возможно, совсем не такой, как у других».

Мелиссу Барреру, сыгравшую в предыдущих фильмах Сэм Карпентер, исключили из актерского состава из‑за ее постов в поддержку Палестины. После этого каст покинула и Дженна Ортега, заявив, что после увольнения Барреры проект «развалился».

