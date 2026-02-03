Во Внуково и Шереметьево приняли меры для предотвращения побегов животных

Аэропорт Внуково принял меры для более комфортной и безопасной перевозки животных, пишет РИА Новости.
Это сделали из-за поручения Росавиации от 15 января «в ответ на участившиеся в 2025 году случаи побегов животных при обработке багажа». Теперь в аэропорту усилили контроль за состоянием контейнеров, клеток и переносок, а также за надежностью запорных элементов. В том числе провели дополнительную фиксацию створок и дверей контейнеров. Помимо этого, в документах прописали все процедуры с животными, сделали ревизию процедур и организовали инструктажи сотрудников, которые работают с питомцами.
В аэропорту Шереметьево также сообщили о выполнении поручения Росавиации, пишет «Москва 24». Отчет о проделанной работе направлен в Федеральное агентство воздушного транспорта.
Недавно Внуково назвали самым непунктуальным аэропортом в Москве в 2025 году. Вовремя в нем выполнили лишь 32% рейсов. На втором месте — аэропорт Жуковский (36% успешных вылетов). У Шереметьево и Домодедово по 50%.Среди аэропортов в городах-миллионниках лидировал аэропорт Красноярска — 75% полетов из него стартовали без задержек. За ним следует Нижний Новгород (73%).