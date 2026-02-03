В Афганистане откроют факультет «пророческой медицины»

Министерство высшего образования Афганистана утвердило создание первого в стране факультета «пророческой медицины». Об этом говорится на сайте ведомства.
Новый факультет появится при Кабульском университете медицинских наук. «Создание факультета традиционной пророческой медицины сыграет важную роль в развитии медицинских наук и в подготовке профессиональных кадров», ― считают в министерстве.
Пророческая медицина ― это набор советов о здоровье и лечебных практик, которые связывают с высказываниями и привычками пророка Мухаммада и ранней мусульманской традицией. В них входит лечение целебными травами и другими средствами, среди которых мед, оливковое масло, черный тмин, чеснок, имбирь, алоэ и сенна.
Одно из ключевых отличий пророческой медицины — лечение через религиозные практики, включая чтение Корана. В традиционных описаниях этого подхода упор делается на диету и простые средства, а хирургия как метод не фигурирует.
После прихода к власти в Афганистане талибы радикально изменили систему образования. Они полностью запретили девушкам учиться в университетах, ввели жесткий дресс-код, исключили из программы некоторые предметы и учебники, одновременно усилив религиозное обучение.