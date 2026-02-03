В Афганистане откроют факультет «пророческой медицины»

Пророческая медицина ― это набор советов о здоровье и лечебных практик, которые связывают с высказываниями и привычками пророка Мухаммада и ранней мусульманской традицией. В них входит лечение целебными травами и другими средствами, среди которых мед, оливковое масло, черный тмин, чеснок, имбирь, алоэ и сенна.