Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова
Российский союз туриндустрии: страны Персидского залива остаются драйвером роста турпотока в Россию
Исследование: газировка и фастфуд больше похожи на сигареты, чем на фрукты и овощи
Во Внуково и Шереметьево приняли меры для предотвращения побегов животных
Нив Кэмпбелл вернулась в роли Сидни Прескотт в тизере «Крика 7»
IKEA выпустила блютус-колонку в виде мыши
В Москве состоялась светская премьера лирической комедии «Встать на ноги»
Джессика Честейн и Крис Пайн снимутся в драме о #MeToo
Открыт прием заявок на премию «Жить вместе», которая поддерживает локальные сообщества
Pixar работала над мультфильмом «Прыгуны» 6 лет
Ярославский рынок в Москве реконструируют
Ночь с 2 на 3 февраля стала в Москве самой холодной с начала зимы
«Подписные издания» откроются в Москве
Фирменный стиль для обновленных «Крестов» разработает «Студия Артемия Лебедева»
США возобновили поставки украшений в Россию
Netflix проведет трансляцию первого с 2022 года концерта BTS
The Cure не смогли лично получить свои первые «Грэмми» из‑за похорон участника группы
Правительство РФ поддержало конфискацию домашних животных в случае жестокого обращения владельцев
Во Флориде игуаны начали падать с деревьев. Из‑за холода они впали в анабиоз
Джон Литгоу назвал взгляды Джоан Роулинг о транслюдях необъяснимыми
Джон Чо сыграет с Беном Стиллером и Джессикой Честейн в «The Off Weeks»
Пенелопа Крус, Джуд Лоу и Киран Калкин снимутся в новом фильме Нэнси Майерс
«Почта России» начала отправлять посылки по номеру телефона
Тимоте Шаламе заявил, что заплатил огромную сумму денег, чтобы исполнить песни Боба Дилана в «SNL»
В Риме ввели платный вход к фонтану Треви, чтобы сократить поток туристов, бросающих монеты
Умер мексиканский актер Херардо Тарасена, известный по «Апокалипсису» и «Нарко»
В Уэльсе предлагают бесплатно пожить на острове взамен на подсчет редких птиц
Collider выбрал лучшие фэнтези-фильмы

В Афганистане откроют факультет «пророческой медицины»

Фото: Kabul University of Medical Sciences

Министерство высшего образования Афганистана утвердило создание первого в стране факультета «пророческой медицины». Об этом говорится на сайте ведомства.

Новый факультет появится при Кабульском университете медицинских наук. «Создание факультета традиционной пророческой медицины сыграет важную роль в развитии медицинских наук и в подготовке профессиональных кадров», ― считают в министерстве.

Пророческая медицина ― это набор советов о здоровье и лечебных практик, которые связывают с высказываниями и привычками пророка Мухаммада и ранней мусульманской традицией. В них входит лечение целебными травами и другими средствами, среди которых мед, оливковое масло, черный тмин, чеснок, имбирь, алоэ и сенна. 

Одно из ключевых отличий пророческой медицины — лечение через религиозные практики, включая чтение Корана. В традиционных описаниях этого подхода упор делается на диету и простые средства, а хирургия как метод не фигурирует.

После прихода к власти в Афганистане талибы радикально изменили систему образования. Они полностью запретили девушкам учиться в университетах, ввели жесткий дресс-код, исключили из программы некоторые предметы и учебники, одновременно усилив религиозное обучение. 

Расскажите друзьям