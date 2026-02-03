Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова

Collider выбрал лучшие фэнтези-фильмы
В Москве состоялась светская премьера лирической комедии «Встать на ноги»
Джессика Честейн и Крис Пайн снимутся в драме о #MeToo
Открыт прием заявок на премию «Жить вместе», которая поддерживает локальные сообщества
Pixar работала над мультфильмом «Прыгуны» 6 лет
Ярославский рынок в Москве реконструируют
Ночь с 2 на 3 февраля стала в Москве самой холодной с начала зимы
«Подписные издания» откроются в Москве
Фирменный стиль для обновленных «Крестов» разработает «Студия Артемия Лебедева»
США возобновили поставки украшений в Россию
Netflix проведет трансляцию первого с 2022 года концерта BTS
The Cure не смогли лично получить свои первые «Грэмми» из‑за похорон участника группы
Правительство РФ поддержало конфискацию домашних животных в случае жестокого обращения владельцев
Во Флориде игуаны начали падать с деревьев. Из‑за холода они впали в анабиоз
Джон Литгоу назвал взгляды Джоан Роулинг о транслюдях необъяснимыми
Джон Чо сыграет с Беном Стиллером и Джессикой Честейн в «The Off Weeks»
Пенелопа Крус, Джуд Лоу и Киран Калкин снимутся в новом фильме Нэнси Майерс
«Почта России» начала отправлять посылки по номеру телефона
Тимоте Шаламе заявил, что заплатил огромную сумму денег, чтобы исполнить песни Боба Дилана в «SNL»
В Риме ввели платный вход к фонтану Треви, чтобы сократить поток туристов, бросающих монеты
Умер мексиканский актер Херардо Тарасена, известный по «Апокалипсису» и «Нарко»
В Уэльсе предлагают бесплатно пожить на острове взамен на подсчет редких птиц
Курт Расселл помог Тому Крузу научиться летать на самолете
В метро Москвы теперь могут проверять телефоны пассажиров
Байопик о Майкле Джексоне обзавелся новым трейлером. В главной роли — племянник музыканта Джафар
Хоккеист Александр Овечкин подарил шнурки фигуристу Илье Малинину. Он будет носить их на Олимпиаде
Японский волейболист покорил соцсети необычным способом извиниться
Вышел новый тизер анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»

Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова

Кадр: Первый канал

Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова, ей было 89 лет. Об смерти сообщил Первый канал.

Она известна как первая ведущая программы КВН в паре с Альбертом Аксельродом. Вела также такие передачи,  как «Веселые нотки», «Будильник», «Спокойной ночи, малыши», тележурнал «Пионер» и другие. Вела также «Песню года»  в 1976-1979 годах, участвовала в передачах «Утренняя почта», «Огонек», «По вашим письмам».

Жильцова родилась в 1936 году в Москве.  Светлана Жильцова родилась в 1936 году в Москве. Поступила в Институт иностранных языков. На четвертом курсе университета победила в конкурсе и получила роль диктора-переводчика в совместном советско-канадском фильме о звездах эстрады. 

В 1986 году Жильцову пригласили в возрожденный КВН, но она отказалась. В 1993 году ушла из эфира. Преподавала в Высшей национальной Школе телевидения.

