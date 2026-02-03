Pixar работала над мультфильмом «Прыгуны» 6 лет

Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова
В Москве состоялась светская премьера лирической комедии «Встать на ноги»
Джессика Честейн и Крис Пайн снимутся в драме о #MeToo
Открыт прием заявок на премию «Жить вместе», которая поддерживает локальные сообщества
Ярославский рынок в Москве реконструируют
Ночь с 2 на 3 февраля стала в Москве самой холодной с начала зимы
«Подписные издания» откроются в Москве
Фирменный стиль для обновленных «Крестов» разработает «Студия Артемия Лебедева»
США возобновили поставки украшений в Россию
Netflix проведет трансляцию первого с 2022 года концерта BTS
The Cure не смогли лично получить свои первые «Грэмми» из‑за похорон участника группы
Правительство РФ поддержало конфискацию домашних животных в случае жестокого обращения владельцев
Во Флориде игуаны начали падать с деревьев. Из‑за холода они впали в анабиоз
Джон Литгоу назвал взгляды Джоан Роулинг о транслюдях необъяснимыми
Джон Чо сыграет с Беном Стиллером и Джессикой Честейн в «The Off Weeks»
Пенелопа Крус, Джуд Лоу и Киран Калкин снимутся в новом фильме Нэнси Майерс
«Почта России» начала отправлять посылки по номеру телефона
Тимоте Шаламе заявил, что заплатил огромную сумму денег, чтобы исполнить песни Боба Дилана в «SNL»
В Риме ввели платный вход к фонтану Треви, чтобы сократить поток туристов, бросающих монеты
Умер мексиканский актер Херардо Тарасена, известный по «Апокалипсису» и «Нарко»
В Уэльсе предлагают бесплатно пожить на острове взамен на подсчет редких птиц
Collider выбрал лучшие фэнтези-фильмы
Курт Расселл помог Тому Крузу научиться летать на самолете
В метро Москвы теперь могут проверять телефоны пассажиров
Байопик о Майкле Джексоне обзавелся новым трейлером. В главной роли — племянник музыканта Джафар
Хоккеист Александр Овечкин подарил шнурки фигуристу Илье Малинину. Он будет носить их на Олимпиаде
Японский волейболист покорил соцсети необычным способом извиниться
Вышел новый тизер анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»

Pixar работала над мультфильмом «Прыгуны» 6 лет

Иллюстрация: Pixar

Режиссер мультфильма Pixar «Прыгуны» Дэниел Чун рассказал, что работа над проектом велась шесть лет.

Он отметил: «[В этом мультфильме] есть некоторая хаотичная, необузданная энергия. И нам это нравится. [Мультипликатор Pixar] Пит Доктер, кажется, не просто принял этот подход, но и оценил, что мы пробуем что-то новое».

Чун известен как режиссер мультсериала «Вся правда о медведях». Он рассказал о преемственности между двумя проектами: «Мой опыт работы над сериалом — где нужно создавать сотни эпизодов — научил меня пробовать разные жанры в течение сезона. Вот эту самую энергию я и попытался вложить в фильм».

Видео: @DiscussingFilm

По сюжету «Прыгунов» девочка-подросток Мейбл использует изобретение ученых — устройство, которое переносит сознание человека в механического бобра и позволяет общаться с животными. «Это прямо как в „Аватаре“!» — восклицает героиня. Отправившись в дикую природу, она узнает о заговоре против человечества.

Недавно были опубликованы первый отрывок и постер мультфильма. В отрывке показан первый день Мейбл в лесу: она подслушивает сплетни оленей, говорит с белкой, понимает чириканье птиц. Девушка-подросток в теле бобра пытается найти своих сородичей. 

Расскажите друзьям