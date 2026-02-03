Началась запись озвучки для «Холодного сердца-3»

Джош Гэд — актер озвучки Олафа из «Холодного сердца» — сообщил в соцсетях, что команда приступила к записи звука для третьей части мультфильма Disney.
Он опубликовал фото из офиса компании, на котором держит в руках плюшевого Олафа. Снимок он подписал: «Третий раз — всегда самый удачный ☃️ За окном уже сугробы», — отсылая к песне Анны из первой части.
Премьера «Холодного сердца-3» запланирована на 24 ноября 2027 года. Над картиной работают Дженнифер Ли и Марк Смит, создатели «Холодного сердца-2». Disney показали концепт-арт, в котором Анна, Эльза и Олаф катаются на лошадях.
Ведется параллельная работа сразу над третьей и четвертой частями. «Я никогда не работала в таком темпе. Получается так, что одна половина комнаты работает над третьей частью, а другая — над четвертой, и нам приходится между ними бегать туда-сюда», — поделилась Ли.
Позже, на конференции по запуску подразделения потребительских товаров в Шанхае, Disney представили синопсис третьей части «Холодного сердца».
Ключевым событием новой истории станет свадьба Анны и Кристоффа. «В этой новой главе станьте свидетелем свадьбы века в Эренделле: королева Анна выйдет замуж и вместе с Эльзой отправится в новое магическое путешествие, полное неизвестных испытаний. И что еще интересней, королевская семья вот-вот примет таинственного нового члена!» — значится в аннотации.