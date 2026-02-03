Ночь со 2 на 3 февраля стала в Москве самой холодной с начала зимы

Collider выбрал лучшие фэнтези-фильмы
Ярославский рынок в Москве реконструируют
«Подписные издания» откроются в Москве
Фирменный стиль для обновленных «Крестов» разработает студия Артемия Лебедева
США возобновили поставки украшений в Россию
Netflix проведет трансляцию первого с 2022 года концерта BTS
The Cure не смогли лично получить свои первые «Грэмми» из‑за похорон участника группы
Правительство РФ поддержало конфискацию домашних животных в случае жестокого обращения владельцев
Во Флориде игуаны начали падать с деревьев. Из‑за холода они впали в анабиоз
Джон Литгоу назвал взгляды Джоан Роулинг о транслюдях необъяснимыми
Джон Чо сыграет с Беном Стиллером и Джессикой Честейн в «The Off Weeks»
Пенелопа Крус, Джуд Лоу и Киран Калкин снимутся в новом фильме Нэнси Майерс
«Почта России» начала отправлять посылки по номеру телефона
Тимоте Шаламе заявил, что заплатил огромную сумму денег, чтобы исполнить песни Боба Дилана в «SNL»
В Риме ввели платный вход к фонтану Треви, чтобы сократить поток туристов, бросающих монеты
Умер мексиканский актер Херардо Тарасена, известный по «Апокалипсису» и «Нарко»
В Уэльсе предлагают бесплатно пожить на острове взамен на подсчет редких птиц
Курт Расселл помог Тому Крузу научиться летать на самолете
В метро Москвы теперь могут проверять телефоны пассажиров
Байопик о Майкле Джексоне обзавелся новым трейлером. В главной роли — племянник музыканта Джафар
Хоккеист Александр Овечкин подарил шнурки фигуристу Илье Малинину. Он будет носить их на Олимпиаде
Японский волейболист покорил соцсети необычным способом извиниться
Вышел новый тизер анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
Okko запустит круглосуточный канал с Олимпийскими играми
Стивен Спилберг вошел в клуб «ЭГОТ», выиграв свою первую премию «Грэмми»
В январе 2026 года россияне на 21% чаще путешествовали по стране, чем годом ранее
«В поисках бести»: Twinby запустил функцию поиска подруг
Фильм Charli XCX «Момент» выйдет в российский прокат

Ночь со 2 на 3 февраля стала в Москве самой холодной с начала зимы

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

В прошедшую ночь — со 2 на 3 февраля — Москва обновила температурный минимум этой зимы. Об этом сообщил в телеграм-канале синоптик Михаил Леус.

К 8 часам утра на базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до отметки в –21,1 градуса. Этот показатель стал новым рекордом холода.

Предыдущий минимум этой зимы был зафиксирован всего несколько дней назад, 1 февраля. Тогда температура составила –21 градус.

Ранее синоптики уже сообщали, что с 30 января по 3 февраля Москву накроют аномальные морозы. Говорилось, что в эти дни среднесуточная температура воздуха может быть на 7–12 градусов ниже климатической нормы. В ночные часы столбики термометров могут опускаться до –25 градусов.

