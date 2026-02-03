Collider выбрал лучшие фэнтези-фильмы
США возобновили поставки украшений в Россию

Фото: Mariano Rivas/Unsplash

США в ноябре прошлого года возобновили поставки ювелирных изделий на российский рынок спустя почти четыре года после приостановки. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные американской статслужбы.

В поставке были украшения на 322,5 тыс. долларов. В последний раз компании из этой страны отправляли такие изделия в Россию в феврале 2022 года — на 1,8 млн долларов.

Крупнейшими импортерами украшений из США по итогам 2025 года стали Гонконг (2,4 млрд долларов), Швейцария (1,3 млрд долларов), Индия (952,3 млн долларов). За ними следуют Япония (611,3 млн долларов) и Великобритания (595,4 млн долларов).

Кроме того, США нарастили импорт медицинских приборов из России. Закупки достигли максимума с марта 2022 года. Они приобрели электродиагностическую аппаратуру и детали для нее на 19 тыс. долларов, стоматологические устройства — 17,2 тыс., а также другие виды приборов на 180,5 тыс.

Недавно американцы впервые за 33 года закупили куриные яйца из России. Последняя такая поставка была в 1992 году. Штаты столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Власти страны решили расширить импорт, чтобы стабилизировать рынок.
 

