Девятиклассник со страйкбольным ружьем напал на школу в Уфе

Collider выбрал лучшие фэнтези-фильмы
Netflix проведет трансляцию первого с 2022 года концерта BTS
The Cure не смогли лично получить свои первые «Грэмми» из‑за похорон участника группы
Правительство РФ поддержало конфискацию домашних животных в случае жестокого обращения владельцев
Во Флориде игуаны начали падать с деревьев. Из‑за холода они впали в анабиоз
Джон Литгоу назвал взгляды Джоан Роулинг о транслюдях «необъяснимыми»
Джон Чо сыграет с Беном Стиллером и Джессикой Честейн в «The Off Weeks»
Пенелопа Крус, Джуд Лоу и Киран Калкин снимутся в новом фильме Нэнси Майерс
«Почта России» начала отправлять посылки по номеру телефона
Тимоте Шаламе заявил, что заплатил огромную сумму денег, чтобы исполнить песни Боба Дилана в «SNL»
В Риме ввели платный вход к фонтану Треви, чтобы сократить поток туристов, бросающих монеты
Умер мексиканский актер Херардо Тарасена, известный по «Апокалипсису» и «Нарко»
В Уэльсе предлагают бесплатно пожить на острове взамен на подсчет редких птиц
Курт Расселл помог Тому Крузу научиться летать на самолете
В метро Москвы теперь могут проверять телефоны пассажиров
Байопик о Майкле Джексоне обзавелся новым трейлером. В главной роли — племянник музыканта Джафар
Хоккеист Александр Овечкин подарил шнурки фигуристу Илье Малинину. Он будет носить их на Олимпиаде
Японский волейболист покорил соцсети необычным способом извиниться
Вышел новый тизер анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
Okko запустит круглосуточный канал с Олимпийскими играми
Стивен Спилберг вошел в клуб «ЭГОТ», выиграв свою первую премию «Грэмми»
В январе 2026 года россияне на 21% чаще путешествовали по стране, чем годом ранее
«В поисках бести»: Twinby запустил функцию поиска подруг
Фильм Charli XCX «Момент» выйдет в российский прокат
Низкие зарплаты стали главным источником недовольства россиян на работе
Весны не будет: сурок Филимон из Ленобласти впервые за 10 лет проспал свой день
Глен Пауэлл в первом дублированном трейлере фильма «Наследник»
В Италии разгорелся скандал после реставрации ангела, ставшего похожим на премьер-министра

Девятиклассник со страйкбольным ружьем напал на школу в Уфе

Фото: Фотобанк Moscow-Live/Flickr

Девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии №16. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, обошлось без пострадавших. 

По данным МВД Башкирии, школьник, вооруженный пластиковым пневматическим автоматом, выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду.

После того, как сообщение о происшествии поступило силовикам, они оцепили квартал и закрыли подъезды к гимназии. Нападавшего задержали, правоохранители выясняют его мотивы.

По информации Baza, девятиклассник Вадим ранил учителя истории Тимура С. Школьник неоднократно негативно высказывался о педагоге, хотя тот к Вадиму относился нормально, заявляет телеграм-канал. 

