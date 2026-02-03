Девятиклассник со страйкбольным ружьем напал на школу в Уфе

Девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии №16. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, обошлось без пострадавших.
По данным МВД Башкирии, школьник, вооруженный пластиковым пневматическим автоматом, выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду.
После того, как сообщение о происшествии поступило силовикам, они оцепили квартал и закрыли подъезды к гимназии. Нападавшего задержали, правоохранители выясняют его мотивы.
По информации Baza, девятиклассник Вадим ранил учителя истории Тимура С. Школьник неоднократно негативно высказывался о педагоге, хотя тот к Вадиму относился нормально, заявляет телеграм-канал.