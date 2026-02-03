Netflix проведет трансляцию первого с 2022 года концерта BTS

Collider выбрал лучшие фэнтези-фильмы
The Cure не смогли лично получить свои первые «Грэмми» из‑за похорон участника группы
Правительство РФ поддержало конфискацию домашних животных в случае жестокого обращения владельцев
Во Флориде игуаны начали падать с деревьев. Из‑за холода они впали в анабиоз
Джон Литгоу назвал взгляды Джоан Роулинг о транслюдях «необъяснимыми»
Джон Чо сыграет с Беном Стиллером и Джессикой Честейн в «The Off Weeks»
Пенелопа Крус, Джуд Лоу и Киран Калкин снимутся в новом фильме Нэнси Майерс
«Почта России» начала отправлять посылки по номеру телефона
Тимоте Шаламе заявил, что заплатил огромную сумму денег, чтобы исполнить песни Боба Дилана в «SNL»
В Риме ввели платный вход к фонтану Треви, чтобы сократить поток туристов, бросающих монеты
Умер мексиканский актер Херардо Тарасена, известный по «Апокалипсису» и «Нарко»
В Уэльсе предлагают бесплатно пожить на острове взамен на подсчет редких птиц
Курт Расселл помог Тому Крузу научиться летать на самолете
В метро Москвы теперь могут проверять телефоны пассажиров
Байопик о Майкле Джексоне обзавелся новым трейлером. В главной роли — племянник музыканта Джафар
Хоккеист Александр Овечкин подарил шнурки фигуристу Илье Малинину. Он будет носить их на Олимпиаде
Японский волейболист покорил соцсети необычным способом извиниться
Вышел новый тизер анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
Okko запустит круглосуточный канал с Олимпийскими играми
Стивен Спилберг вошел в клуб «ЭГОТ», выиграв свою первую премию «Грэмми»
В январе 2026 года россияне на 21% чаще путешествовали по стране, чем годом ранее
«В поисках бести»: Twinby запустил функцию поиска подруг
Фильм Charli XCX «Момент» выйдет в российский прокат
Низкие зарплаты стали главным источником недовольства россиян на работе
Весны не будет: сурок Филимон из Ленобласти впервые за 10 лет проспал свой день
Глен Пауэлл в первом дублированном трейлере фильма «Наследник»
В Италии разгорелся скандал после реставрации ангела, ставшего похожим на премьер-министра
Collider выбрал 11 сериалов с самым неудачным финалом

Netflix проведет трансляцию первого с 2022 года концерта BTS

Фото: @bts.bighitofficial

Netflix проведет 21 марта прямую трансляцию первого за четыре года концерта южнокорейской поп-группы BTS. Об этом стриминговый сервис сообщил в соцсети Х.

Выступление состоится на следующий день после выхода нового альбома группы под названием Arirang. Оно пройдет в Сеуле. 

Режиссером концерта будет Хэмиш Хэмилтон, который с 2010 года руководил большинством шоу в перерыве между матчами Суперкубка в США. Стрим станет первой в истории прямой трансляцией из Южной Кореи, показанной по всему миру.

27 марта Netflix также выпустит документальный фильм о подготовке группы к возвращению на сцену. Его название — «BTS: Возвращение». Режиссером выступил Бао Нгуен. Согласно пресс-релизу, в фильме будет показано, как участники коллектива «создают новую музыку, отражающие то, какие они сейчас, и создают альбом, который станет знаковым для своего времени».

Недавно стало известно, что в апреле BTS отправится в мировой тур, для которого запланированы более 79 выступлений. Недавно участники группы воссоединились после службы в армии. BTS посетит страны Азии, Европы, Северной и Южной Америки, а также Австралию. Тур продлится до 2027 года. 

