Netflix проведет трансляцию первого с 2022 года концерта BTS

Netflix проведет 21 марта прямую трансляцию первого за четыре года концерта южнокорейской поп-группы BTS. Об этом стриминговый сервис сообщил в соцсети Х.



Выступление состоится на следующий день после выхода нового альбома группы под названием Arirang. Оно пройдет в Сеуле.



Режиссером концерта будет Хэмиш Хэмилтон, который с 2010 года руководил большинством шоу в перерыве между матчами Суперкубка в США. Стрим станет первой в истории прямой трансляцией из Южной Кореи, показанной по всему миру.



27 марта Netflix также выпустит документальный фильм о подготовке группы к возвращению на сцену. Его название — «BTS: Возвращение». Режиссером выступил Бао Нгуен. Согласно пресс-релизу, в фильме будет показано, как участники коллектива «создают новую музыку, отражающие то, какие они сейчас, и создают альбом, который станет знаковым для своего времени».



Недавно стало известно, что в апреле BTS отправится в мировой тур, для которого запланированы более 79 выступлений. Недавно участники группы воссоединились после службы в армии. BTS посетит страны Азии, Европы, Северной и Южной Америки, а также Австралию. Тур продлится до 2027 года.