The Cure не смогли лично получить свои первые «Грэмми» из‑за похорон участника группы

The Cure не присутствовали на церемонии «Грэмми-2026» из-за похорон участника группы Перри Бэмоунта, который умер в конце декабря. Об этом сообщает People.
Церемония прощания с музыкантом прошла 30 января в крематории у деревни Уимпл в английском графстве Девон. Вручение «Грэмми» состоялось 1 февраля в Лос-Анджелесе.
Английская рок-группа выиграла в этом году свои первые «Грэмми»: в номинации «Лучший альтернативный альбом» победила их пластинка за «Songs of a Lost World», а в категории «Лучшее альтернативное музыкальное исполнение» ― их песня «Alone».
От имени группы на вручении наград присутствовал автор-исполнитель Джесси Уэллс. Он зачитал заранее подготовленную речь фронтмена The Cure Роберта Смита. Текст также появился в соцсетях группы: «Саймон, Джейсон, Роджер, Ривз и я хотели бы поблагодарить “Грэмми” за эту замечательную награду. Для нас большая честь ее получить».
Смит также поблагодарил поклонников и всех, кто помог в создании «Songs of a Lost World».
Бэмоунт, гитарист и клавишник The Cure, умер 24 декабря 2025 года в возрасте 65 лет. По словам его коллег по группе, музыкант ушел из жизни «после непродолжительной болезни».
С 1984 года Бэмуонт был гитарным техником Роберта Смита, а в 1990 году стал полноправным участником группы, заменив Роджера О’Доннелла. Перри играл на гитаре, шестиструнной бас-гитаре и клавишах в альбомах Wish (1992), Wild Mood Swings (1996) и Bloodflowers (2000). За 14 лет он дал более 400 концертов.
Бэмуонт ушел из The Cure в 2005 году, а в 2012-м присоединился к группе Love Amongst Ruin. В 2022 году музыкант вернулся в The Cure и сыграл еще 90 концертов, кульминацией которых стал концерт «The Show of a Lost World» в Лондоне 1 ноября 2024 года.