Правительство РФ поддержало конфискацию домашних животных в случае жестокого обращения владельцев

Правительство России одобрило законопроект о конфискации домашних животных, с которыми жестоко обращаются владельцы. Об этом сообщает «Коммерсант».
Согласно предложенным поправкам, изъятие питомца должен одобрить суд, а конфискованное животное необходимо передать в приют.
Кроме того, документ предполагает создание «системы реагирования» на сообщения граждан об агрессивных животных. Для этого планируют задействовать оперативную службу 112, приюты для животных и отделения Роспотребнадзора.
Эксперты высказали сомнения как насчет первой, так и второй инициативы. Глава благотворительного фонда «Бим» Дарья Тараскина не понимает, куда будут помещать конфискованных животных. «Начинать надо со строительства приютов, куда будут помещать этих животных. Причем реальных приютов, а не живодерен», ― считает она.
Учредительница фонда «Благополучие животных» Татьяна Константинова считает, что инфраструктура пока не готова для приема жалоб на животных. В частности, необходимо обучить дополнительных операторов 112.
Поправки к закону «Об ответственном обращении с животными» внесли в Госдуму в мае 2025 года. Их авторы ― группа из 37 депутатов разных фракций, включая Нину Останину (КПРФ) и Бийсултана Хамзаева (ЕР).