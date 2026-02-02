Пенелопа Крус, Джуд Лоу и Киран Калкин снимутся в новом фильме Нэнси Майерс

Испанская актриса Пенелопа Крус («Все о моей матери»), британский актер Джуд Лоу («Молодой Папа») и американский актер Киран Калкин («Настоящая боль») снимутся в новом фильме Нэнси Майерс. Об этом сообщил Variety.
Автор «Отпуска по обмену» и «Чего хотят женщины» поставит первую за 11 лет картину. По информации Variety, лента будет версией проекта «Paris Paramount», который Майерс хотела выпустить на Netflix.
В фильме, который описывается как комедия, сыграют, помимо прочих, Эмма Маккей и Оуэн Уилсон. Сюжет проекта держится в секрете. На экраны он выйдет в рождественский сезон 2027 года.
Майерс выступит продюсером ленты вместе с Илоной Херцберг. Диана Покорни станет исполнительным продюсером.
Ранее Майерс рассказывала, что задумала картину для кинотеатров, а не для стриминга. СМИ писали, что Netflix отказался от реализации проекта, поскольку бюджет фильма вырос до 150 млн долларов. Стриминговый сервис устраивала только стоимость в 130 млн.