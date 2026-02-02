Пенелопа Крус, Джуд Лоу и Киран Калкин снимутся в новом фильме Нэнси Майерс

Collider выбрал лучшие фэнтези-фильмы
Джон Чо сыграет с Беном Стиллером и Джессикой Честейн в «The Off Weeks»
«Почта России» начала отправлять посылки по номеру телефона
Тимоте Шаламе заявил, что заплатил огромную сумму денег, чтобы исполнить песни Боба Дилана в «SNL»
В Риме ввели платный вход к фонтану Треви, чтобы сократить поток туристов, бросающих монеты
Умер мексиканский актер Херардо Тарасена, известный по «Апокалипсису» и «Нарко»
В Уэльсе предлагают бесплатно пожить на острове взамен на подсчет редких птиц
Курт Расселл помог Тому Крузу научиться летать на самолете
В метро Москвы теперь могут проверять телефоны пассажиров
Байопик о Майкле Джексоне обзавелся новым трейлером. В главной роли — племянник музыканта Джафар
Хоккеист Александр Овечкин подарил шнурки фигуристу Илье Малинину. Он будет носить их на Олимпиаде
Японский волейболист покорил соцсети необычным способом извиниться
Вышел новый тизер анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
Okko запустит круглосуточный канал с Олимпийскими играми
Стивен Спилберг вошел в клуб «ЭГОТ», выиграв свою первую премию «Грэмми»
В январе 2026 года россияне на 21% чаще путешествовали по стране, чем годом ранее
«В поисках бести»: Twinby запустил функцию поиска подруг
Фильм Charli XCX «Момент» выйдет в российский прокат
Низкие зарплаты стали главным источником недовольства россиян на работе
Весны не будет: сурок Филимон из Ленобласти впервые за 10 лет проспал свой день
Глен Пауэлл в первом дублированном трейлере фильма «Наследник»
В Италии разгорелся скандал после реставрации ангела, ставшего похожим на премьер-министра
Collider выбрал 11 сериалов с самым неудачным финалом
Съемки новых «Хроник Нарнии» от режиссера «Барби» Греты Гервиг завершены
В России вышла новая книга Паоло Соррентино — «Бремя Господне. Евангелие от Ленни Белардо»
Вышел новый трейлер второй половины финала «Вампиров средней полосы». Премьера — 27 февраля
Илон Маск раскритиковал Кристофера Нолана из‑за слухов о темнокожей Елене Троянской в «Одиссее»
«Битва за битвой» стала лучшим фильмом на премии Лондонского кружка кинокритиков

Пенелопа Крус, Джуд Лоу и Киран Калкин снимутся в новом фильме Нэнси Майерс

Фото: Canal+

Испанская актриса Пенелопа Крус («Все о моей матери»), британский актер Джуд Лоу («Молодой Папа») и американский актер Киран Калкин («Настоящая боль») снимутся в новом фильме Нэнси Майерс. Об этом сообщил Variety.

Автор «Отпуска по обмену» и «Чего хотят женщины» поставит первую за 11 лет картину. По информации Variety, лента будет версией проекта «Paris Paramount», который Майерс хотела выпустить на Netflix.

В фильме, который описывается как комедия, сыграют, помимо прочих, Эмма Маккей и Оуэн Уилсон. Сюжет проекта держится в секрете. На экраны он выйдет в рождественский сезон 2027 года.

Майерс выступит продюсером ленты вместе с Илоной Херцберг. Диана Покорни станет исполнительным продюсером.

Ранее Майерс рассказывала, что задумала картину для кинотеатров, а не для стриминга. СМИ писали, что Netflix отказался от реализации проекта, поскольку бюджет фильма вырос до 150 млн долларов. Стриминговый сервис устраивала только стоимость в 130 млн.

