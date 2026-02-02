В Риме ввели платный вход к фонтану Треви, чтобы сократить поток туристов, бросающих монеты

В Риме заработал платный вход к фонтану Треви ― одной из самых популярных достопримечательностей города, из которой ежегодно достают десятки тонн монет. Об этом сообщает Reuters.
Входной сбор составил 2 евро (180 рублей). Его будут взимать по будням с 11.30 до 22.00, а по выходным ― с 9.00 до 22.00. От платы освобождаются жители Рима, люди с инвалидностью и сопровождающие их лица, а также дети до 6 лет.
В мэрии надеются, что платный вход к фонтану сделает туристические потоки менее хаотичными. По оценкам городских властей, ежегодно фонтан Треви будет приносить городу 6,5 млн евро.
Монеты, которые по традиции бросают в фонтан, обещали и дальше передавать на благотворительность, а собранные на входе деньги направлять в городской бюджет ― на содержание достопримечательности и управление туристическими потоками.
Власти города говорят, что с декабря 2024 года по декабрь 2025-го фонтан посетили более 10 млн человек. Каждый год из фонтана достают десятки тонн монет. В 2024 году вес монет составил 33 тонны, а их общая стоимость ― рекордные 1,6 млн евро. Годовой «доход» этой достопримечательности превышает прибыль среднего римского музея.