В Уэльсе предлагают бесплатно пожить на острове взамен на подсчет редких птиц

Collider выбрал лучшие фэнтези-фильмы
В Риме ввели платный вход к фонтану Треви, чтобы сократить поток туристов, бросающих монеты
Курт Рассел помог Тому Крузу научиться летать на самолете
В метро Москвы теперь могут проверять телефоны пассажиров
Байопик о Майкле Джексоне обзавелся новым трейлером. В главной роли — племянник музыканта Джафар
Хоккеист Александр Овечкин подарил шнурки фигуристу Илье Малинину. Он будет носить их на Олимпиаде
Японский волейболист покорил соцсети необычным способом извиниться
Вышел новый тизер анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
Okko запустит круглосуточный канал с Олимпийскими играми
Стивен Спилберг вошел в клуб «ЭГОТ», выиграв свою первую премию «Грэмми»
В январе 2026 года россияне на 21% чаще путешествовали по стране, чем годом ранее
«В поисках бести»: Twinby запустил функцию поиска подруг
Фильм Charli XCX «Момент» выйдет в российский прокат
Низкие зарплаты стали главным источником недовольства россиян на работе
Весны не будет: сурок Филимон из Ленобласти впервые за 10 лет проспал свой день
Глен Пауэлл в первом дублированном трейлере фильма «Наследник»
В Италии разгорелся скандал после реставрации ангела, ставшего похожим на премьер-министра
Collider выбрал 11 сериалов с самым неудачным финалом
Съемки новых «Хроник Нарнии» от режиссера «Барби» Греты Гервиг завершены
В России вышла новая книга Паоло Соррентино — «Бремя Господне. Евангелие от Ленни Белардо»
Вышел новый трейлер второй половины финала «Вампиров средней полосы». Премьера — 27 февраля
Илон Маск раскритиковал Кристофера Нолана из‑за слухов о темнокожей Елене Троянской в «Одиссее»
«Битва за битвой» стала лучшим фильмом на премии Лондонского кружка кинокритиков
Сэм Рейми хотел бы снять «Человека-паука-4» с Тоби Магуайром, но сейчас это маловероятно
HBO Max переносит выпуск новых эпизодов сериалов из‑за Супербоула
Посмотрите полноценный трейлер фильма «Дьявол носит Prada-2»
У Робби и Элорди были «алтари» с образами друг друга в гримерных на съемках «Грозового перевала»
Премьер-министр Армении выступил со своей музыкальной группой

В Уэльсе предлагают бесплатно пожить на острове взамен на подсчет редких птиц

Фото: Yves Alarie/Unsplash

В Уэльсе предлагают бесплатное жилье на отдаленном острове Скомер для тех, кто будет считать морских птиц, включая редких тупиков. Об этом сообщает Би-би-си.

Волонтерскую программу спонсирует Фонд дикой природы Южного и Западного Уэльса (WTSWW). Он оплатит желающим проезд в пределах Великобритании, предоставит бесплатное жилье и стипендию в размене от 200 до 400 фунтов (примерно 21 тыс. ― 42 тыс. рублей).

Отобранные кандидаты смогут провести на острове несколько месяцев весной, летом или осенью. Волонтерам предстоит считать тупиков, которые занесены в Красную книгу. 

Сотрудник по работе с посетителями острова Роб Нотт пояснил, как устроен подсчет: остров делят на участки и обходят их примерно за два часа до заката — в это время на суше находится больше тупиков. «Мы достаем счетчики-кликеры и считаем всех, кто на земле, затем тех, кто на море, и еще тех, кто в воздухе», — сказал он.

В прошлом году на острове зафиксировали рекордное число тупиков — 43 626, несмотря на то, что их мировая численность быстро сокращается. Рост популяции экологи связали с обилием корма в районе и отсутствием хищников вроде лиц и крыс. 

Помимо тупиков, волонтеры фонда должны будут считать буревестников, гагарок, кайр, а также северных тюленей. «Весной основной фокус — на наших гнездящихся морских птицах <…> Летом фокус смещается на продуктивность птенцов, а осенью наша работа сосредоточена на мониторинге серых тюленей и некоторых других видов — включая полевок Скомера, рептилий, китообразных и ночных бабочек», ― говорится в описании вакансии. 

Волонтеры также будут помогать в повседневной работе острова и встречать туристов. Остров Скомер принимает по 25 тыс. посетителей в год, при этом постоянного населения на нем нет. Отсутствуют и магазины, так что туристам приходится брать еду и запасы с собой.  

Расскажите друзьям