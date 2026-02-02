В метро Москвы теперь могут проверять телефоны пассажиров

У пассажиров столичного метро теперь могут выборочно досматривать мобильные телефоны в дополнение к уже существующим мерам безопасности. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.
Новые меры по досмотру телефонов вводят в соответствии с приказом Минтранспорта от 4 февраля. «Безопасность пассажиров и комфорт во время поездок — приоритет Московского метрополитена», — рассказали в пресс-службе. Там добавили, что для обеспечения безопасности все пассажиры московского метро проходят досмотр при помощи рамок металлодетекторов.
Ранее подобные нововведения появились в метро Петербурга. Вице-губернатор города Кирилл Поляков призвал горожан с пониманием отнестись к новым правилам. Он также отметил, что при проверке никто не будет заставлять людей разблокировать гаджеты.
Недавно в Москве утвердили архитектурную концепцию новой станции метро — «Достоевская». В отделке платформы используют натуральный камень и художественный металл.