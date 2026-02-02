Глава ФИФА выступил за снятие бана с российских команд

Японский волейболист покорил соцсети необычным способом извиниться
Байопик о Майкле Джексоне обзавелся новым трейлером. В главной роли — племянник музыканта Джафар
Хоккеист Александр Овечкин подарил шнурки фигуристу Илье Малинину. Он будет носить их на Олимпиаде
Вышел новый тизер анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
Okko запустит круглосуточный канал с Олимпийскими играми
Стивен Спилберг вошел в клуб «ЭГОТ», выиграв свою первую премию «Грэмми»
В январе 2026 года россияне на 21% чаще путешествовали по стране, чем годом ранее
«В поисках бести»: Twinby запустил функцию поиска подруг
Фильм Charli XCX «Момент» выйдет в российский прокат
Низкие зарплаты стали главным источником недовольства россиян на работе
Весны не будет: сурок Филимон из Ленобласти впервые за 10 лет проспал свой день
Глен Пауэлл в первом дублированном трейлере фильма «Наследник»
В Италии разгорелся скандал после реставрации ангела, ставшего похожим на премьер-министра
Collider выбрал 11 сериалов с самым неудачным финалом
Съемки новых «Хроник Нарнии» от режиссера «Барби» Греты Гервиг завершены
В России вышла новая книга Паоло Соррентино — «Бремя Господне. Евангелие от Ленни Белардо»
Вышел новый трейлер второй половины финала «Вампиров средней полосы». Премьера — 27 февраля
Илон Маск раскритиковал Кристофера Нолана из‑за слухов о темнокожей Елене Троянской в «Одиссее»
«Битва за битвой» стала лучшим фильмом на премии Лондонского кружка кинокритиков
Сэм Рейми хотел бы снять «Человека-паука-4» с Тоби Магуайром, но сейчас это маловероятно
HBO Max переносит выпуск новых эпизодов сериалов из‑за Супербоула
Посмотрите полноценный трейлер фильма «Дьявол носит Prada-2»
У Робби и Элорди были «алтари» с образами друг друга в гримерных на съемках «Грозового перевала»
Премьер-министр Армении выступил со своей музыкальной группой
Появился первый постер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
Витамин A стал самым доступным по цене в России в январе
В России изменились правила возврата некоторых товаров
Китайцы пытаются добыть золото из сим-карт из‑за вирусного видео

Глава ФИФА выступил за снятие бана с российских команд

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил за возвращение российских сборных и клубов в международные соревнования.

На вопрос журналиста Sky News, должна ли ФИФА снять запрет с российских команд, Инфантино ответил: «О да, конечно. Мы должны. Да… по крайней мере на юношеском уровне. Этот запрет ни к чему не привел. Он лишь породил больше разочарования и ненависти». 

Инфантино также предложил закрепить в уставе ФИФА, что федерация не должна «запрещать какой-либо стране играть в футбол из-за действий ее политических лидеров».

«Мне кажется, в нашем расколотом мире, в нашем агрессивном мире нам нужны поводы, когда люди могут прийти и объединиться общей страстью [к футболу]», ― почеркнул он.

С 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА из‑за военной операции на Украине. В связи с этим сборная России пропустила чемпионат мира 2022 года и чемпионат Европы 2024-го, а также не участвовала в жеребьевке квалификационного раунда на мировое первенство, которое пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.

