Байопик о Майкле Джексоне обзавелся новым трейлером. В главной роли — племянник музыканта Джафар

Фото: Lionsgate

Lionsgate Movies представила новый трейлер байопика о Майкле Джексоне, главную роль в котором сыграл племянник музыканта Джафар Джексон. Премьера состоится 24 апреля.

Фильм расскажет о жизни и творчестве поп-певца. В актерский состав картины также вошли Колман Доминго, Ниа Лонг, Майлс Теллер, Лора Хэрриер и другие.

Видео: Lionsgate Movies

«Когда я увидел его на репетиции, у меня просто дух перехватило. Есть что‑то божественное в том, как Джафар перевоплощается в своего покойного дядю. Его талант и воплощение образа Майкла просто на другом уровне», — так отзывался о работе Джафара Колман Доминго, сыгравший отца артиста Джо Джексона.

Режиссером картины выступил Антуан Фукуа, известный по фильмам «Великий уравнитель» и «Тренировочный день». Сценарий к ленте написал трехкратный номинант на «Оскар» Джон Логан.

