В январе 2026 года россияне на 21% чаще путешествовали по стране, чем годом ранее

Количество внутренних туристических поездок россиян в январе выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса «Авито Путешествия». В среднем россияне снимали квартиры на трое суток и останавливались в них втроем.
Самыми популярными направлениями для аренды посуточных квартир в январе 2026 года стали Москва и Московская область. За ними следуют Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Свердловская область, Ставропольский край и Нижегородская область.
При этом наибольший рост бронирований в годовом выражении зафиксирован в других регионах: в Мурманской (+31%) и Нижегородской областях (+26%), Москве и Московской области (+24%), Свердловской (+22%) и Ярославской областях (21%). В целом по России количество бронирований посуточных квартир в январе увеличилось на 19% по сравнению с январем 2025 года.
Самые доступные цены на жилье отмечены в Башкирии — в среднем 2900 рублей в сутки, а также в Воронежской и Ростовской областях — 3000 и 3200 рублей соответственно. Тем временем в Москве и Московской области средняя стоимость составляла 5800 рублей за сутки.