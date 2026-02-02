В январе 2026 года россияне на 21% чаще путешествовали по стране, чем годом ранее

Японский волейболист покорил соцсети необычным способом извиниться
Байопик о Майкле Джексоне обзавелся новым трейлером. В главной роли — племянник музыканта Джафар
Хоккеист Александр Овечкин подарил шнурки фигуристу Илье Малинину. Он будет носить их на Олимпиаде
Вышел новый тизер анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
Okko запустит круглосуточный канал с Олимпийскими играми
Стивен Спилберг вошел в клуб «ЭГОТ», выиграв свою первую премию «Грэмми»
«В поисках бести»: Twinby запустил функцию поиска подруг
Фильм Charli XCX «Момент» выйдет в российский прокат
Низкие зарплаты стали главным источником недовольства россиян на работе
Весны не будет: сурок Филимон из Ленобласти впервые за 10 лет проспал свой день
Глен Пауэлл в первом дублированном трейлере фильма «Наследник»
В Италии разгорелся скандал после реставрации ангела, ставшего похожим на премьер-министра
Collider выбрал 11 сериалов с самым неудачным финалом
Съемки новых «Хроник Нарнии» от режиссера «Барби» Греты Гервиг завершены
В России вышла новая книга Паоло Соррентино — «Бремя Господне. Евангелие от Ленни Белардо»
Вышел новый трейлер второй половины финала «Вампиров средней полосы». Премьера — 27 февраля
Илон Маск раскритиковал Кристофера Нолана из‑за слухов о темнокожей Елене Троянской в «Одиссее»
«Битва за битвой» стала лучшим фильмом на премии Лондонского кружка кинокритиков
Сэм Рейми хотел бы снять «Человека-паука-4» с Тоби Магуайром, но сейчас это маловероятно
HBO Max переносит выпуск новых эпизодов сериалов из‑за Супербоула
Посмотрите полноценный трейлер фильма «Дьявол носит Prada-2»
У Робби и Элорди были «алтари» с образами друг друга в гримерных на съемках «Грозового перевала»
Премьер-министр Армении выступил со своей музыкальной группой
Появился первый постер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
Витамин A стал самым доступным по цене в России в январе
В России изменились правила возврата некоторых товаров
Китайцы пытаются добыть золото из сим-карт из‑за вирусного видео
Вторая женщина заявила, что Эпштейн отправлял ее к принцу Эндрю для секса

В январе 2026 года россияне на 21% чаще путешествовали по стране, чем годом ранее

Фото: Josh Marty/Unsplash

Количество внутренних туристических поездок россиян в январе выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса «Авито Путешествия». В среднем россияне снимали квартиры на трое суток и останавливались в них втроем.

Самыми популярными направлениями для аренды посуточных квартир в январе 2026 года стали Москва и Московская область. За ними следуют Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Свердловская область, Ставропольский край и Нижегородская область.

При этом наибольший рост бронирований в годовом выражении зафиксирован в других регионах: в Мурманской (+31%) и Нижегородской областях (+26%), Москве и Московской области (+24%), Свердловской (+22%) и Ярославской областях (21%). В целом по России количество бронирований посуточных квартир в январе увеличилось на 19% по сравнению с январем 2025 года.

Самые доступные цены на жилье отмечены в Башкирии — в среднем 2900 рублей в сутки, а также в Воронежской и Ростовской областях — 3000 и 3200 рублей соответственно. Тем временем в Москве и Московской области средняя стоимость составляла 5800 рублей за сутки.

