Глен Пауэлл в первом дублированном трейлере фильма «Наследник»

Кинокомпания «Вольга» представила дублированный трейлер криминального триллера «Наследник». В мировом прокате фильм выйдет под названием «How to Make a Killing» 20 февраля 2026 года. В России премьера состоится 5 марта.
Триллер расскажет о Бекете Редфеллоу — наследнике многомиллиардного состояния. Чтобы получить эти деньги, он должен устранить семерых родственников. В актерский состав также вошли Маргарет Куолли и Эд Харрис.
Видео: «Вольга»
Режиссером и автором сценария выступил Джон Паттон Форд («Преступница Эмили»). Он снял фильм по своему оригинальному сценарию, который был навеян фильмом 1949 года «Добрые сердца и короны».