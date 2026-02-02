Глен Пауэлл в первом дублированном трейлере фильма «Наследник»

Стивен Спилберг вошел в клуб ЭГОТ, выиграв свою первую премию «Грэмми»
В январе 2026 года россияне на 21% чаще путешествовали по стране, чем годом ранее
«В поисках бести»: Twinby запустил функцию поиска подруг
Фильм Charli XCX «Момент» выйдет в российский прокат
Низкие зарплаты стали главным источником недовольства россиян на работе
Весны не будет: сурок Филимон из Ленобласти впервые за 10 лет проспал свой день
В Италии разгорелся скандал после реставрации ангела, ставшего похожим на премьер-министра
Collider выбрал 11 сериалов с самым неудачным финалом
Съемки новых «Хроник Нарнии» от режиссера «Барби» Греты Гервиг завершены
В России вышла новая книга Паоло Соррентино — «Бремя Господне. Евангелие от Ленни Белардо»
Вышел новый трейлер второй половины финала «Вампиров средней полосы». Премьера — 27 февраля
Илон Маск раскритиковал Кристофера Нолана из‑за слухов о темнокожей Елене Троянской в «Одиссее»
«Битва за битвой» стала лучшим фильмом на премии Лондонского кружка кинокритиков
Сэм Рейми хотел бы снять «Человека-паука-4» с Тоби Магуайром, но сейчас это маловероятно
HBO Max переносит выпуск новых эпизодов сериалов из‑за Супербоула
Посмотрите полноценный трейлер фильма «Дьявол носит Prada-2»
У Робби и Элорди были «алтари» с образами друг друга в гримерных на съемках «Грозового перевала»
Премьер-министр Армении выступил со своей музыкальной группой
Появился первый постер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
Витамин A стал самым доступным по цене в России в январе
В России изменились правила возврата некоторых товаров
Китайцы пытаются добыть золото из сим-карт из‑за вирусного видео
Вторая женщина заявила, что Эпштейн отправлял ее к принцу Эндрю для секса
Менее половины опрошенных россиян убирают за собаками на улице
Документалка «Мелания» провалилась у критиков, но получила подозрительно высокие оценки от зрителей
В Москве запустили школу бариста для пожилых горожан
Появилась соцсеть для ИИ-агентов. Боты начали обсуждать там людей и придумали свою религию
Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения

Глен Пауэлл в первом дублированном трейлере фильма «Наследник»

Фото: StudioCanal

Кинокомпания «Вольга» представила дублированный трейлер криминального триллера «Наследник». В мировом прокате фильм выйдет под названием  «How to Make a Killing» 20 февраля 2026 года. В России премьера состоится 5 марта.

Триллер расскажет о Бекете Редфеллоу — наследнике многомиллиардного состояния. Чтобы получить эти деньги, он должен устранить семерых родственников. В актерский состав также вошли Маргарет Куолли и Эд Харрис.

Видео: «Вольга»

Режиссером и автором сценария выступил Джон Паттон Форд («Преступница Эмили»). Он снял фильм по своему оригинальному сценарию, который был навеян фильмом 1949 года «Добрые сердца и короны».

Недавно Пауэлл снялся в картине «Бегущий человек» по книге Стивена Кинга. Он сыграл мужчину, который решается участвовать в шоу, чтобы спасти свою тяжелобольную дочь. Недавно Арнольд Шварценеггер решил устроить вечер кино для ветеранов местного медицинского центра и показал им эту картину.

