Соавтора сценария фильма «Простая случайность» арестовали в Иране

«Я познакомился с Мехди Махмудяном в тюрьме. С самых первых дней он выделялся — не только своим спокойным характером и добрым отношением, но и редким чувством ответственности по отношению к другим. Каждый раз, когда прибывал новый заключенный, Мехди старался обеспечить его базовыми необходимыми вещами и, что еще важнее, поддержать. Он стал тихой опорой внутри тюрьмы — тем, кому доверяли и с кем делились сокровенным заключенные всех убеждений и происхождения.