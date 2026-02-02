В Италии разгорелся скандал после реставрации ангела, ставшего похожим на премьер-министра

Премьер-министр Армении выступил со своей музыкальной группой
«В поисках бести»: Twinby запустил функцию поиска подруг
Фильм Charli XCX «Момент» выйдет в российский прокат
Низкие зарплаты стали главным источником недовольства россиян на работе
Весны не будет: сурок Филимон из Ленобласти впервые за 10 лет проспал свой день
Глен Пауэлл в первом дублированном трейлере фильма «Наследник»
Collider выбрал 11 сериалов с самым неудачным финалом
Съемки новых «Хроник Нарнии» от режиссера «Барби» Греты Гервиг завершены
В России вышла новая книга Паоло Соррентино — «Бремя Господне. Евангелие от Ленни Белардо»
Вышел новый трейлер второй половины финала «Вампиров средней полосы». Премьера — 27 февраля
Илон Маск раскритиковал Кристофера Нолана из‑за слухов о темнокожей Елене Троянской в «Одиссее»
«Битва за битвой» стала лучшим фильмом на премии Лондонского кружка кинокритиков
Сэм Рейми хотел бы снять «Человека-паука-4» с Тоби Магуайром, но сейчас это маловероятно
HBO Max переносит выпуск новых эпизодов сериалов из‑за Супербоула
Посмотрите полноценный трейлер фильма «Дьявол носит Prada-2»
У Робби и Элорди были «алтари» с образами друг друга в гримерных на съемках «Грозового перевала»
Появился первый постер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
Витамин A стал самым доступным по цене в России в январе
В России изменились правила возврата некоторых товаров
Китайцы пытаются добыть золото из сим-карт из‑за вирусного видео
Вторая женщина заявила, что Эпштейн отправлял ее к принцу Эндрю для секса
Менее половины опрошенных россиян убирают за собаками на улице
Документалка «Мелания» провалилась у критиков, но получила подозрительно высокие оценки от зрителей
В Москве запустили школу бариста для пожилых горожан
Появилась соцсеть для ИИ-агентов. Боты начали обсуждать там людей и придумали свою религию
Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения
Названы лучшие города для запуска стартапов
Джеймс Ван снимет следующую часть «Пилы»

В Италии разгорелся скандал после реставрации ангела, ставшего похожим на премьер-министра

Фото: giorgiameloni

В Италии началось официальное расследование, после того как в СМИ и соцсетях появились сообщения, что после реставрации ангел в римской базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина стал похож на действующего премьер-министра страны Джорджу Мелони.

Министерство культуры Италии и римская епархия заявили о начале проверок, чтобы установить обстоятельства и характер проведенных работ. Премьер-министр Джорджа Мелони отреагировала на историю с юмором, разместив в своих соцсетях фотографию отреставрированного ангела с ироничной подписью: «Нет, я точно не похожа на ангела».

© giorgiameloni

Приходской священник базилики Даниэле Микелетти, комментируя ситуацию, признал определенное сходство, но отметил, что просил восстановить капеллу в точности, как было, и не знает причин таких изменений.

Реставратором оказался 80-летний пенсионер Бруно Валентинетти, который категорически отрицал намеренное создание портретного сходства. По его словам, он два года добровольно восстанавливал поврежденную водой роспись 2000 года, просто возвращая ей первоначальный вид, и работал с благословения священника.

Оппозиционные политики назвали ситуацию недопустимой, усмотрев в ней риск превращения искусства в инструмент пропаганды. Епархия Рима выразила разочарование произошедшим и подчеркнула, что сакральные образы не должны эксплуатироваться в чуждых целях. 

