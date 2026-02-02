Премьер-министр Армении выступил со своей музыкальной группой
В России вышла новая книга Паоло Соррентино «Бремя Господне. Евангелие от Ленни Белардо»
Илон Маск раскритиковал Кристофера Нолана из‑за слухов о темнокожей Елене Троянской в «Одиссее»
«Битва за битвой» стала лучшим фильмом на премии Лондонского кружка кинокритиков
Сэм Рейми хотел бы снять «Человека-паука-4» с Тоби Магуайром, но сейчас это маловероятно
HBO Max переносит выпуск новых эпизодов сериалов из‑за Супербоула
Посмотрите полноценный трейлер фильма «Дьявол носит Prada-2»
У Робби и Элорди были «алтари» с образами друг друга в гримерных на съемках «Грозового перевала»
Появился первый постер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
Витамин A стал самым доступным по цене в России в январе
В России изменились правила возврата некоторых товаров
Китайцы пытаются добыть золото из сим-карт из‑за вирусного видео
Вторая женщина заявила, что Эпштейн отправлял ее к принцу Эндрю для секса
Менее половины опрошенных россиян убирают за собаками на улице
Документалка «Мелания» провалилась у критиков, но получила подозрительно высокие оценки от зрителей
В Москве запустили школу бариста для пожилых горожан
Появилась соцсеть для ИИ-агентов. Боты начали обсуждать там людей и придумали свою религию
Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения
Названы лучшие города для запуска стартапов
Джеймс Ван снимет следующую часть «Пилы»
Метеостанция в Красноярском крае стала самым холодным местом на Земле
ЗАГС Москвы назвал самые популярные имена детей, родившихся в январе 2026 года
Дополнительные визовые центры Японии откроются в Москве и Петербурге 12 февраля
Продюсеры ищут идею для второго сезона хоррор-хита HBO «Добро пожаловать в Дерри»
Хейли Уильямс из Paramore представила новую группу Power Snatch
Сериал HBO «Гарри Поттер» выйдет в начале 2027 года
Комедийный сериал HBO «Это Флорида, чувак» продлили на третий сезон
Аластер Дункан, Дэнни Вудберн и Джефф Гулка пополнили каст экранизации God of War

Вышел новый трейлер второй половины финала «Вампиров средней полосы». Премьера — 27 февраля

Фото: онлайн-кинотеатр Start

 Онлайн-кинотеатр Start и «Кинопоиск» представили новый трейлер второй половины третьего сезона «Вампиров средней полосы». Финальные серии начнут выходить с 27 февраля.

Третий сезон «Вампиров средней полосы» будет последним. Премьера его первой серии состоялась 1 ноября.  

Видео: «Кинопоиск»

Всего в третьем сезоне будет 10 серий. Кульминацией станет битва смоленских и уральских вампиров.

К касту третьего сезона присоединились уральские вампиры под предводительством Бориса Феликсовича (Егор Дружинин) в исполнении Никиты Тарасова, Евгении Дмитриевой, Марии Лисовой, Антона Косточкина, Софьи Шидловской, Дмитрия Миллера, Павла Братковского, Лауры Пицхелаури. Именно с ними предстоит столкнуться смоленским во главе с дедом Славой (Юрием Стояновым). Ушедшего в армию Глеба Калюжного заменила звезда сказочного блокбастера «Соловей против Муромца» Тимофей Кочнев. 

