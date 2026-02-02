В России вышла новая книга Паоло Соррентино «Бремя Господне. Евангелие от Ленни Белардо»

Премьер-министр Армении выступил со своей музыкальной группой
Вышел новый трейлер второй половины финала «Вампиров средней полосы». Премьера — 27 февраля
Илон Маск раскритиковал Кристофера Нолана из‑за слухов о темнокожей Елене Троянской в «Одиссее»
«Битва за битвой» стала лучшим фильмом на премии Лондонского кружка кинокритиков
Сэм Рейми хотел бы снять «Человека-паука-4» с Тоби Магуайром, но сейчас это маловероятно
HBO Max переносит выпуск новых эпизодов сериалов из‑за Супербоула
Посмотрите полноценный трейлер фильма «Дьявол носит Prada-2»
У Робби и Элорди были «алтари» с образами друг друга в гримерных на съемках «Грозового перевала»
Появился первый постер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
Витамин A стал самым доступным по цене в России в январе
В России изменились правила возврата некоторых товаров
Китайцы пытаются добыть золото из сим-карт из‑за вирусного видео
Вторая женщина заявила, что Эпштейн отправлял ее к принцу Эндрю для секса
Менее половины опрошенных россиян убирают за собаками на улице
Документалка «Мелания» провалилась у критиков, но получила подозрительно высокие оценки от зрителей
В Москве запустили школу бариста для пожилых горожан
Появилась соцсеть для ИИ-агентов. Боты начали обсуждать там людей и придумали свою религию
Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения
Названы лучшие города для запуска стартапов
Джеймс Ван снимет следующую часть «Пилы»
Метеостанция в Красноярском крае стала самым холодным местом на Земле
ЗАГС Москвы назвал самые популярные имена детей, родившихся в январе 2026 года
Дополнительные визовые центры Японии откроются в Москве и Петербурге 12 февраля
Продюсеры ищут идею для второго сезона хоррор-хита HBO «Добро пожаловать в Дерри»
Хейли Уильямс из Paramore представила новую группу Power Snatch
Сериал HBO «Гарри Поттер» выйдет в начале 2027 года
Комедийный сериал HBO «Это Флорида, чувак» продлили на третий сезон
Аластер Дункан, Дэнни Вудберн и Джефф Гулка пополнили каст экранизации God of War

В России вышла новая книга Паоло Соррентино «Бремя Господне. Евангелие от Ленни Белардо»

Издательство CORPUS выпустило новый роман итальянского режиссера и писателя Паоло Соррентино «Бремя Господне. Евангелие от Ленни Белардо» в переводе Анны Ямпольской.

Эта книга развивает историю харизматичного папы Пия XIII, знакомого зрителям по сериалу «Молодой папа». Сюжет вращается вокруг новоизбранного папы римского Ленни Белардо, который с первых дней своего понтификата бросает вызов традициям Ватикана.

Его радикальный план — вернуть католическую церковь к ее аскетичным истокам, где вера была связана с личным подвигом и жертвой, а не с публичностью и компромиссами. Через смелые и часто шокирующие реформы Белардо стремится обновить институт церкви, разрываясь между консервативными догмами и революционными идеями.

В основе повествования лежит экзистенциальный вопрос о природе «бремени Господня» и о том, как человек может нести его, не сломавшись. Итальянские издания уже высоко оценили работу: Rolling Stone Italia назвала книгу «путешествием», Mangialibri.com отметила лаконичную и острую прозу, а издательство Einaudi охарактеризовало ее как «провокационное апокрифическое Евангелие».
 

