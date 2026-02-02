Премьер-министр Армении выступил со своей музыкальной группой
«Битва за битвой» стала лучшим фильмом на премии Лондонского кружка кинокритиков

Фото: Warner Bros.

В отеле May Fair состоялась 46-я церемония вручения наград Лондонского кружка кинокритиков. Главным победителем стала драма Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой».

Картина получила четыре высшие награды, включая титул «Фильм года». Сам Андерсон был отмечен как «Режиссер года» и «Сценарист года», а Шон Пенн за роль в этом фильме удостоился звания «Актер второго плана года».

Почетную премию Дилис Пауэлл за выдающиеся заслуги в кинематографе получил Гильермо дель Торо, а премию Дерека Малколма за новаторство — Синтия Эриво.

Среди других ключевых победителей вечера:

  • «Актер года»: Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»).
  • «Актриса года»: Джессика Бакли («Хамнет»).
  • «Актриса второго плана года»: Эми Мэдиган («Орудия»).
  • «Британский/ирландский фильм года»: картина «Пассажирское место» Гарри Лайтона, который также был признан «Прорывом года среди режиссеров».
     
