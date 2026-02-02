Премьер-министр Армении выступил со своей музыкальной группой
Сэм Рэйми хотел бы снять «Человека-паука 4» с Тоби Магуайром, но сейчас это маловероятно

Фото: Universal Pictures

Режиссер оригинальной трилогии Сэм Рэйми выразил желание вернуться к вселенной Человека-паука и снять четвертый фильм с Тоби Магуайром в главной роли.

В интервью Associated Press он отметил теплый прием, который зрители оказали возвращению Магуайра, а также классических злодеев Зеленого Гоблина и Доктора Осьминога в фильме «Человек-паук: Нет пути домой».

По его мнению, аудитория с радостью приняла бы их новое появление. Но Рэйми заявил, что сейчас не ведет работу над проектом и не обсуждает его.

Режиссер подчеркнул, что уважает текущий, крайне успешный путь персонажа в рамках Кинематографической вселенной Marvel (КВМ), где новый Человек-паук (Том Холланд) взаимодействует с Мстителями и другими героями.

«Я не думаю, что сейчас есть смысл прерывать их великий, успешный путь, просто чтобы позволить мне снять еще один фильм», — сказал Рэйми. Тем не менее, он оставил надежду на будущее, добавив: «Может, такой день настанет, и я буду рад это сделать».

Сэм Рэйми снял культовую трилогию с Тоби Магуайром в 2002–2007 годах, а позже вернулся во вселенную Marvel, чтобы поставить «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» (2022 год). Сейчас режиссёр представляет свой новый фильм «На помощь!», где вновь сотрудничает с актрисой Рэйчел МакАдамс. 

