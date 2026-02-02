Премьер-министр Армении выступил со своей музыкальной группой
HBO Max переносит выпуск новых эпизодов сериалов из‑за Супербоула

Фото: HBO Max

HBO Max изменил даты премьер новых эпизодов двух своих ключевых сериалов — «Индустрия» и «Рыцарь Семи Королевств».

Таким образом, стриминг хочет избежать конкуренции с трансляцией Супербоула в воскресенье. Новые эпизоды появятся в сети на два дня раньше, в пятницу, 6 февраля.

В новом эпизоде финансовой драмы «Индустрия» продолжится история противостояния персонажей вокруг перспективной финтех-компании Tender. Главные роли в проекте исполняют Кит Харингтон, Макс Мингелла и Кирнан Шипка.

«Рыцарь Семи Королевств» — новый спин-офф вселенной «Игры престолов» о странствиях рыцаря сэра Дункана Высокого (Питер Клаффи) и его оруженосца Эгга (Декстер Сол Анселл) по Вестеросу за столетие до событий оригинального сериала.

Недавно Bad Bunny представил трейлер своего грядущего выступления в перерыве Супербоула LX, которое пройдет в Санта-Кларе (Калифорния). В коротком видео артист обещает: «Мир будет танцевать».
 

