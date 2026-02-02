Посмотрите полноценный трейлер сиквела «Дьявол носит Prada 2»

Студия 20th Century Studios выпустила первый полноценный трейлер продолжения культового фильма «Дьявол носит Prada». Выход ленты в международный прокат запланирован на 1 мая.
Ролик снят под песню Мадонны «Vogue». Действие сюжета разворачивается спустя годы после событий оригинала. Энди Сакс возвращается в глянцевую империю Runway, но уже на позицию редактора отдела статей.
Однако ее триумфальное возвращение омрачает холодный прием со стороны Миранды Пристли, которая, кажется, даже не вспоминает свою бывшую ассистентку. На помощь приходит арт-директор Найджел, напоминая, что Энди была «одной из тех Эмили».
К своим ролям вернутся Энн Хэтэуэй, Мерил Стрип, Стенли Туччи, Эмили Блант, Трейси Томс и Тибор Фельдман. Среди новых лиц — Кеннет Брана, Симона Эшли, Люси Лью, Джастин Теру, Б. Дж. Новак, Полин Шаламе, Рэйчел Блум, Патрик Брамалл и Леди Гага.
Над продолжением работала оригинальная команда: режиссер Дэвид Френкель и сценарист Алина Брош МакКенна. По предварительным данным, фильм покажет борьбу Миранды Пристли с кризисом в печатной журналистике.