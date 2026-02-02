Посмотрите полноценный трейлер фильма «Дьявол носит Prada-2»

Однако ее триумфальное возвращение омрачает холодный прием со стороны Миранды Пристли, которая, кажется, даже не вспоминает свою бывшую ассистентку. На помощь приходит арт-директор Найджел, напоминая, что Энди была «одной из тех Эмили».