Первая победа The Cure и рекорд Кендрика Ламара: стали известны лауреаты «Грэмми»

1 февраля в США состоялась церемония вручения «Грэмми». Триумфатором премии стал Кендрик Ламар, получивший пять наград.
Рэпер, лидировавший с девятью номинациями, взял главный приз «Запись года» за трек «Luther» (совместно с SZA) и победил во всех четырех рэп-категориях, включая «Лучший рэп-альбом» за «GNX». Таким образом он побил рекорд Jay-Z и стал самым титулованным рэпером в истории «Грэмми».
Bad Bunny получил «Альбом года» за «DeBÍ TiRAR MáS FOToS», Билли Айлиш одержала победу в категории «Песня года» за «Wildflower», а премию «Лучший новый исполнитель» завоевала британская певица Оливия Дин.
Группа The Cure получила первую в своей карьере премию «Грэмми» за альбом «Songs Of A Lost World» в категории «Лучший альтернативный музыкальный альбом» и награду в номинации «Лучшее альтернативное музыкальное исполнение» за песню «Alone».
Полный список победителей «Грэмми»
- Альбом года — Bad Bunny, «DeBÍ TiRAR MáS FOToS»
- Запись года — Кендрик Ламар и SZA, «Luther»
- Песня года — Билли Айлиш, «Wildflower»
- Лучший новый исполнитель — Оливия Дин
- Лучший поп-альбом — Леди Гага, «Mayhem»
- Лучший рэп-альбом — Кендрик Ламар, «GNX»
- Лучший альтернативный альбом — The Cure, «Songs Of A Lost World»
- Лучший рок-альбом — Turnstile, «Never Enough»
- Лучший R&B-альбом — Leon Thomas, «Mutt»
- Лучший кантри-альбом — Jelly Roll, «Beautifully Broken» (современный); Zach Top, «Ain’t In It For My Health» (традиционный)
- Лучший латиноамериканский альбом (Música Urbana) — Bad Bunny, «DeBÍ TiRAR MáS FOToS»
- Лучший джаз-альбом — Samara Joy, «Portrait»
- Лучший альбом саундтрек — Ludwig Göransson, «Sinners»
- Лучший комедийный альбом — Nate Bargatze, «Your Friend, Nate Bargatze»