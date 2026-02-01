У Робби и Элорди были «алтари» с образами друг друга в гримерных на съемках «Грозового перевала»

Премьер-министр Армении выступил со своей музыкальной группой
На съемках «Грозового перевала» у Марго Робби и Джейкоба Элорди были «алтари» в гримерных, которые сделала режиссер Эмералд Феннел, чтобы укрепить химию между актерами. Об этом они рассказали изданию Today.

«В студии у нас обоих были гримерные. Эмеральд вошла [туда] и превратила их в алтари», — поделилась Робби. Элорди назвал этот шаг «забавным» и «фантастическим».

«Было так необычно и так весело. Она добавила пряди волос, наши фотографии, свечи и сделала настоящий алтарь. У меня был алтарь Джейкоба. У него был алтарь Марго. Это было так забавно», — сказала Робби.

Ранее во время пресс-тура фильма Марго рассказывала, что во время работы на проектом она стала «психологически зависима» от Джекоба, а тот делился, что у него с коллегой появилась «взаимная одержимость». Недавно актриса подарила коллеге парные кольца по мотивам «Грозового перевала». На них выгравирована цитата из романа Эмили Бронте.

