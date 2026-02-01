Появился первый постер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»

Netflix опубликовал постер спин-оффа «Очень странных дел» — Stranger Things: Tales From 85.
Шоураннером анимационного сериала выступит Эрик Роблес. В проекте расскажут о событиях, происходивших между вторым и третьим сезонами «Очень странных дел».
Тизер к сериалу выйдет 2 февраля. Премьера состоится в 2026 году.
Создатели «Очень странных дел» Мэтт и Росс Дафферы рассказывали, что хотели создать проект в духе анимации, которую показывали в 80-е по телевидению. Они отметили, что жанр мультипликации дает абсолютную свободу для команды.
Недавно финал сериала «Очень странные дела» обвалил Netflix. Пользователи по всему миру столкнулись с проблемами при попытке посмотреть завершение шоу.