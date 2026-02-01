Витамин A стал самым доступным по цене в России в январе

Средняя стоимость упаковки витамина A составила 169 рублей. Следующим по цене в рейтинге стал витамин C, упаковку которого можно купить в среднем за 211 рублей.



Тройку самых доступных витаминов замыкает E — он стоит 280 рублей. За ним идут витамины K (405 рублей), D (604 рубля) и B (682 рубля). Дороже всех стоят поливитамины (в среднем 783 рубля) и микроэлементы (892 рубля).



Недавно стало известно, что средняя стоимость одной упаковки лекарства в России превысила 400 рублей. Цены растут быстрее инфляции почти в два раза. Сильнее всего подорожали кеторол (на 30%), нафазолин (на 25%), «Но-шпа» (на 15%), корвалол и анальгин (на 13–14%).

