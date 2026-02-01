В России изменились правила возврата некоторых товаров

Российские покупатели с февраля могут при возврате некачественного технически сложного товара требовать возмещения разницы в цене, учитывая его износ и год выпуска, следует из изменений в законе «О защите прав потребителей». Об этом пишет РИА Новости.



Теперь при возврате цена будет рассчитываться не от цены покупки, а от стоимости аналогичного товара той же степени износа и того же года его выпуска. Постановлением правительства в перечень таких товаров ранее вносили автомобили, мотоциклы, суда, компьютеры, телевизоры и так далее. Это необходимо, чтобы покупатель при возврате товара не получал назад только уплаченную сумму, которая не учитывает инфляцию.



Кроме того, изготовитель больше не будет облагаться штрафом, если он не выполнил требования потребителя по вине самого потребителя либо если между сторонами до суда было заключено соглашение. Штраф также не взимается, если свои обязательства нарушил контрагент (поставщик товара), кроме случаев, когда выбор продавцом поставщика был неразумным.



Изменения также коснулись неустойки за несвоевременный возврат, замену или другие невыполненные требования покупателя. Теперь общая пеня не может превышать сумму, которую покупатель заплатил за товар.