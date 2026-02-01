Менее половины опрошенных россиян убирают за собаками на улице

Более половины (53%) опрошенных думают, что уборке мешает отсутствие культуры ответственного владения собаками, 37% уверены, что дело в отсутствии инфраструктуры. Кроме того, 6% отметили отсутствие контроля и реальных наказаний.



Большинство принявших участие в опросе сказали, что в их городах не хватает не только специализированных площадок для выгула, но и обычных урн. Помимо этого, распространено мнение, что система штрафов существует формально, но на деле не работает. Отдельно был затронут вопрос утилизации собачьей мочи. Почти все (96% опрошенных) считают, что раз в законодательстве этот момент строго не прописан, то и убирать за питомцем нет необходимости.



«Опрос показал, что владельцы собак в России в принципе недостаточно осведомлены о штрафах за неубранные экскременты питомцев и их размере», — добавили в РКФ. Более половины респондентов (52%) слышали о штрафах, но не знают подробностей. 10% не знают о существовании таких правил. И лишь 32% утверждают, что знакомы как с самой административной ответственностью, так и с размером штрафов.



Если владелец в России не соблюдает требования к содержанию животных, в том числе не убирает за своим питомцем продукты жизнедеятельности, он может получить административный штраф. Для граждан — до трех тыс. рублей; для должностных лиц — до 15 тыс. рублей; для юридических лиц — до 30 тыс. рублей.