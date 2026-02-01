Менее половины опрошенных россиян убирают за собаками на улице

Менее половины жителей России всегда убирают продукты жизнедеятельности за своими собакам на улице, сообщает РИА Новости со сслыкой на данные опроса Российской кинологической федерации.
На вопрос, всегда ли они убирают за своей собакой, однозначное «да» дали 45% респондентов. 36% делают это только в черте города. 11% занимаются этим по ситуации, но чаще да, чем нет. 5% признались, что убирают лишь иногда в людных местах. 3% — никогда.
При этом 95% согласны, что уборка — важная часть ответственного собаководства. Однако в своем окружении они не видят таких примеров: по мнению только 11% респондентов, за животными убирает подавляющее число собаководов, 19% считают, что убирает лишь половина, 28% уверены, что не убирает за питомцем и десятая часть собаководов в их окружении.
Более половины (53%) опрошенных думают, что уборке мешает отсутствие культуры ответственного владения собаками, 37% уверены, что дело в отсутствии инфраструктуры. Кроме того, 6% отметили отсутствие контроля и реальных наказаний.
Большинство принявших участие в опросе сказали, что в их городах не хватает не только специализированных площадок для выгула, но и обычных урн. Помимо этого, распространено мнение, что система штрафов существует формально, но на деле не работает. Отдельно был затронут вопрос утилизации собачьей мочи. Почти все (96% опрошенных) считают, что раз в законодательстве этот момент строго не прописан, то и убирать за питомцем нет необходимости.
«Опрос показал, что владельцы собак в России в принципе недостаточно осведомлены о штрафах за неубранные экскременты питомцев и их размере», — добавили в РКФ. Более половины респондентов (52%) слышали о штрафах, но не знают подробностей. 10% не знают о существовании таких правил. И лишь 32% утверждают, что знакомы как с самой административной ответственностью, так и с размером штрафов.
Если владелец в России не соблюдает требования к содержанию животных, в том числе не убирает за своим питомцем продукты жизнедеятельности, он может получить административный штраф. Для граждан — до трех тыс. рублей; для должностных лиц — до 15 тыс. рублей; для юридических лиц — до 30 тыс. рублей.