Вторая женщина заявила, что Эпштейн отправлял ее к принцу Эндрю для секса

В недавно вышедших мемуарах Джуффре рассказала, что познакомилась с Эндрю в возрасте 17 лет и трижды занималась с ним сексом. Последняя встреча произошла на частном острове Эпштейна, где она участвовала в «оргии» с самим финансистом, принцем Эндрю и еще «примерно восемью девушками», которые «выглядели младше 18 лет и не очень хорошо говорили по-английски». Девушка пишет, что «высокомерный» Эндрю считал секс с ней своим «правом по рождению».