В Москве запустили школу бариста для пожилых горожан

Проект «Московское долголетие» запустил «Школу бариста» для горожан старшего возраста, говорится на сайте mos.ru.



В роли наставников выступят эксперты Moscow Barista School, которые познакомят участников с миром кофе. Курсы будут проходить раз в неделю в 11 флагманских центрах «Московского долголетия». Программа рассчитана на шесть занятий.



«Мы видим, как в Москве развивается кофейная культура, которая привлекает интерес самых разных поколений. Чтобы наши участники были в тренде и, возможно, даже открыли для себя азы новой профессии, мы совместно с экспертами этой сферы начинаем такой курс», — рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Вадимир Филиппов.



Участники программы познакомятся с основными принципами работы кофемашины и кофемолки и научатся альтернативным способам заваривания — в турке, гейзерной кофеварке и воронке V60. Помимо этого, для них организуют мастер-класс по работе с молоком и созданию простых рисунков на пенках. Отдельный блок будет посвящен матче и какао: эксперты расскажут об их истории и научат готовить напитки в домашних условиях.