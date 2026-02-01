РКН за время своей работы ограничил доступ к 4,7 млн сайтов

С момента начала работы по «выявлению противоправного контента» Роскомнадзор ограничил доступ к информации с более чем 4,7 млн сайтов. Об этом на круглом столе в Мосгордуме сообщила глава Управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Татьяна Денискина.
«На основании ряда судебных решений и решений уполномоченных органов, а также в рамках рабочего взаимодействия с российскими администрациями социальных сетей с более 4 710 000 сайтов в сети Интернет противоправная информация была удалена, либо доступ к ней был ограничен», ― цитирует ее слова ТАСС.
Среди заблокированных или удаленных материалов более 858 тыс. связаны с пропагандой наркотиков, более 641 тыс. ― с детской порнографией, свыше 255 тыс. ― с пропагандой ЛГБТ*.
По словам Денискиной, за неисполнение «обязанностей по самомодерации» владельцы иностранных соцсетей были оштрафованы в общей сложности на 77 млн рублей, а за невыполнение предписаний РКН ― еще на 48 млн.
Темпы блокировок в прошлом году увеличились. Представитель Роскомнадзора недавно сообщил «Ведомостям», что в 2025 году было удалено на 59% больше материалов по сравнению с предыдущим годом ― 1,289 млн против 810,5 тыс.
Сильнее всего в прошлом году выросли блокировки материалов, связанных со средствами обхода блокировок, ― на 1235%, до более чем 93 тыс. С ЛГБТ — на 269%, до 170,3 тыс; с продажей алкоголя — на 190%, до свыше 18,7 тыс.; с детской порнографией — на 131%, до 155,6 тыс.; с пропагандой наркотиков — на 80%, до 229,3 тыс.; с вовлечением несовершеннолетних в противоправную деятельность — на 60%, до 52,2 тыс.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.