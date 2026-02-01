Джеймс Ван снимет следующую часть «Пилы»

Режиссер первой «Пилы» Джеймс Ван намерен снять еще одну часть франшизы. Сценарий к ней напишет Ли Уоннелл. Об этом они рассказали на спецпоказе оригинальной «Пилы» на фестивале «Санденс», сообщает UPI.
«Мы хотим вернуться к духу первого фильма. Мы хотим сделать еще одну по-настоящему страшную „Пилу“», ― сказал Ван.
Режиссер планирует сделать «умную» историю с упором на интригу и финальный твист, а не только на жанровую жестокость. При этом авторы хотят учитывать то, как франшиза разрослась в последующих частях.
Джеймс Ван снял лишь первую часть «Пилы», а у остальных фильмов серии выступил исполнительным продюсером. Уоннелл ответственен за сценарий первых трех картин.
Последняя на данный момент часть франшизы ― «Пила X» ― вышла в мировой прокат осенью 2023 года (а до российских кинотеатров добралась летом 2025-го). Ее главная особенность в том, что Тобин Белл не просто вернулся к роли маньяка Конструктора, он стал главным героем. Картина получила хорошие отзывы ― на RottenTomatoes у нее 81% свежести.