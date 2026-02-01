Джеймс Ван снимет следующую часть «Пилы»

Продюсеры ищут идею для второго сезона хоррор-хита HBO «Добро пожаловать в Дерри»
Появилась соцсеть для ИИ-агентов. Боты начали обсуждать там людей и придумали свою религию
Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения
Названы лучшие города для запуска стартапов
Метеостанция в Красноярском крае стала самым холодным местом на Земле
ЗАГС Москвы назвал самые популярные имена новорожденных, родившихся в январе 2026 года
Дополнительные визовые центры Японии откроются в Москве и Петербурге 12 февраля
Хейли Уильямс из Paramore представила новую группу Power Snatch
Сериал HBO «Гарри Поттер» выйдет в начале 2027 года
Комедийный сериал HBO «Это Флорида, чувак» продлили на третий сезон
Аластер Дункан, Дэнни Вудберн и Джефф Гулка пополнили каст экранизации God of War
Главные награды «Сандэнса-2026» получила драма «Жозефина» с Ченнингом Татумом и Джеммой Чан
Глава Disney Боб Айгер может покинуть пост до конца 2026 года
Грецию назвали страной с самой вкусной кухней в мире
Орландо Блум снимется с Итаном Хоуком в триллере «Последний из племени»
Маколей Калкин прокомментировал смерть Кэтрин О’Хары
Рекордные 505,3 тысячи россиян посетили китайский остров Хайнань в 2025 году
Spotify добавил групповые чаты для пользователей
Продюсер «Хамнета» экранизирует еще один роман Мэгги О’Фаррелл — об ирландцах XIX века
Ученые выяснили, что будущие учителя толерантно относятся к списыванию и плагиату
В «ГЭС-2» закрываются гастрономические точки под управлением ресторанного холдинга GT
Драко Малфой стал символом китайского Нового года
Ана де Армас сыграет фитнес-инфлюэнсера в психологическом триллере «Пот»
Ник Фрост «визуализировал» роль Хагрида, написав его имя 7000 раз
Более 11 тысяч штрафов за езду без водительских прав заплатили россияне на Пхукете
Брайан Мэй назвал США слишком опасным местом, чтобы группа Queen там выступала
Фанаты Гарри Стайлза заметили, что певец синхронизировал тур с европейскими марафонами
В Москве и области в 21–32 раза выросли продажи ледянок

Джеймс Ван снимет следующую часть «Пилы»

Фото: Dia Dipasupil/Getty Images

Режиссер первой «Пилы» Джеймс Ван намерен снять еще одну часть франшизы. Сценарий к ней напишет Ли Уоннелл. Об этом они рассказали на спецпоказе оригинальной «Пилы» на фестивале «Санденс», сообщает UPI.

«Мы хотим вернуться к духу первого фильма. Мы хотим сделать еще одну по-настоящему страшную „Пилу“», ― сказал Ван.

Режиссер планирует сделать «умную» историю с упором на интригу и финальный твист, а не только на жанровую жестокость. При этом авторы хотят учитывать то, как франшиза разрослась в последующих частях.

Джеймс Ван снял лишь первую часть «Пилы», а у остальных фильмов серии выступил исполнительным продюсером. Уоннелл ответственен за сценарий первых трех картин.

Последняя на данный момент часть франшизы ― «Пила X» ― вышла в мировой прокат осенью 2023 года (а до российских кинотеатров добралась летом 2025-го). Ее главная особенность в том, что Тобин Белл не просто вернулся к роли маньяка Конструктора, он стал главным героем. Картина получила хорошие отзывы ― на RottenTomatoes у нее 81% свежести. 

