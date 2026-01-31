ЗАГС Москвы назвал самые популярные имена новорожденных, родившихся в январе 2026 года

Девочек, которые родились в Москве в январе 2026 года, чаще всего называли Софиями, а мальчиков — Михаилами. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на данные ЗАГСа.
Имя София получили уже более 1,4 тыс. маленьких россиянок. В пятерку имен-лидеров также входят Ева, Анна, Варвара и Василиса.
Имя Михаил носят около 2 тыс. малышей. В топ-5 популярных мужских имен также вошли Александр, Артем, Матвей и Тимофей.
В 2025 году самыми популярными именами новорожденных Москвы стали Анна и Михаил. Имя Михаил получили 2546 мальчиков, имя Анна — 1927 девочек.
При этом отмечалось, что для женского рейтинга 2025 год стал переломным: на протяжении почти 15 лет, с 2011 года, первое место занимало имя София. В 2025 году оно опустилось на вторую строчку (1847), а в 2026 году вновь набирает популярность.