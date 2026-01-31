Продюсеры ищут идею для второго сезона хоррор-хита HBO «Добро пожаловать в Дерри»

«Это был огромный успех для нас. Энди и Барбара усердно трудятся, пытаясь придумать историю, которую они захотят рассказать в новом сезоне. Я бы с радостью его сделал. Одна из сложностей в том, что нет конкретной книги-основы, так что приходится создавать сюжет с нуля», — сказал глава HBO.