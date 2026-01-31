Хейли Уильямс из Paramore представила новую группу Power Snatch

Старт нового проекта следует за успешным сольным альбомом Уильямс «Ego Death at a Bachelorette Party», выпущенным в июле и номинированным на четыре «Грэмми». Сама певица ранее заявляла, что хочет «успеть побывать в ста группах» и активно экспериментирует за пределами Paramore.